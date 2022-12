AMLO presume datos de "The Economist"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Al expresar que "vamos saliendo, vamos bien", el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la publicación inglesa "The Economist" posicionó a México en el lugar 6 de las economías con mejor desempeño del año, entre 34 países.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador pidió que se mostraran los datos de "The Economist", "que no es simpatizante de nosotros".

"Estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico, así terminó el año", destacó el Presidente.

Mencionó que nuestro país está por arriba de Canadá, Japón, Francia. Italia, Bélgica, Suiza, Inglaterra e incluso Estados Unidos.

"Vamos bien, hacia adelante. El 2023 tiene que ser mejor, mucho mejor porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso, y no perder el impulso, entonces vamos a seguir creciendo", agregó.

"Ya somos una de las mejores economías del mundo, y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir", aseguró.