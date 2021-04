AMLO quiere quitar al árbitro electoral y tener todo el poder: Anaya

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya aseguró que como el presidente, Andrés Manuel López Obrador está en desacuerdo con algunas decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), quiere quitar al árbitro, y tomar el control de las elecciones.

En el video, difundido este día a través de sus redes sociales, Ricardo Anaya insistió que es muy grave que López Obrador quiera tener todo el poder, pues no es bueno que éste se concentre en una sola persona.

"Eso es lo que está proponiendo López Obrador. Como está en desacuerdo con algunas decisiones del INE, quiere quitar al árbitro y tomar el control de las elecciones. Y tú has de estar pensando que eso no va a pasar. Pues acuérdate que así era antes, en los tiempos a los que nos quiere regresar López Obrador".

Ricardo Anaya recuerda cómo en 1988 el entonces secretario de gobernación Manuel Bartlett –quien hoy es director general de la Comisión Federal de Electricidad de la 4T- era el árbitro, y argumentó una caída del sistema para luego, "por arte de magia", al restablecerse, mostrar la ventaja del candidato del partido del árbitro.

"López Obrador quiere quitar al INE y tomar el control de las elecciones, y ahora todos los de Morena están repitiendo su idea: el presidente de Morena, los candidatos, sus afiliados...", expone, para luego poner inmediatamente a cuadro a Mario Delgado augurando la caída del INE, y a Félix Salgado Macedonio, aseverando que "el INE se tiene que ir y va a caer...".

Dijo que "si gana Morena, esta quizá sea la última elección en la que tu opinión cuente".

Anaya agregó que un voto a cualquiera de los partidos de la coalición de Morena es darle todo el poder y todo el control a López Obrador, en un nuevo video.

López Obrador quiere quitar al INE y tomar el control de las elecciones, como era antes; recordemos que en 1988, Manuel Bartlett, hoy morenista, argumentó una caída del sistema.

"No importa por quién votaste en 2018, hoy es indispensable que haya equilibrios, porque cuando una sola persona tiene todo el poder, el país acaba hecho un desastre. Acuérdate de Echeverría y de López Portillo", advierte Ricardo Anaya en un nuevo video, en el que compara lo que ocurre actualmente en México con un partido de futbol.

"¿Te imaginas cómo sería una final de futbol sin árbitro? Ahora imagínate que el dueño de uno de los equipos te dijera que como el árbitro a veces comenten errores, mejor él va a ser el árbitro, el dueño de uno de los equipos".

Ricardo Anaya alerta que, con toda seguridad, cuando haya una decisión apretada, difícil, ese dueño favorecerá a su propio equipo, como haría AMLO como árbitro electoral.

"Un voto a cualquiera de los partidos de la coalición de Morena es darle todo el poder y todo el control a López Obrador. Ya dijo que si tiene mayoría calificada, hasta la Constitución va a cambiar para hacer realidad sus caprichos", comenta para luego poner a cuadro a AMLO diciendo: "Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución".