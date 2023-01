AMLO rechaza que Plan B de reforma electoral pueda colapsar a INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su Plan B de reforma electoral pueda colapsar al INE o poner en riesgo en la organización de las elecciones de 2024, porque solo es que gasten menos recursos.

Recordó que cuando llegó Presidencia de la República se ejercía un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos, y el año pasado se ejerció 500 millones de pesos.

"Y como dice que le va a pasar a la INE, se va a colapsar, ¿se colapsó la Presidencia´, no entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero en vez de 500 diputados propusimos 300, quitar a los pluris, ellos ganaron porque ´el INE no se toca´ y habrán 500.

"Ellos ganaron porque plantemos que solo existiera un Instituto que organizara las elecciones no 32, ganaron porque ´el INE no se toca´, lo único que se logró es que se reduzcan en sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, nada, nada".

En conferencia de prensa, el Mandatario cuestionó la nueva movilización convocada por organizaciones en defensa del Instituto, porque si ellos fueron los que ganaron de qué van a defender al INE.

"Me decían que iban a hacer una marcha, ¿no exageran?, solo que usen esa marcha sea para defender a García Luna, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? a lo mejor Claudio (X González) y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar como excusa que el INE no se toca, ya chole".

El presidente López Obrador les pidió quitarse la máscara por completo y que salgan en defensa del exsecretario de Seguridad Pública investigado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.