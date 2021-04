AMLO recibe este martes la vacuna contra covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta mañana se vacunará contra el Covid-19 para convocar a todos los adultos mayores, que no han acudido a inmunizarse, a que tengan la seguridad que las vacunas son seguras, no hay peligro y no hay reacciones graves.

"Estamos seguros que no hay riesgo ningún peligro, que no hay reacciones graves, que le estamos dando seguimiento a todos los estadios que se han hacen en el mundo para garantizar la seguridad de las personas.

"Por eso vamos a vacunarnos a protegernos todos, nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho, somos libres y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud, prohibido prohibir, no imponer", dijo el presidente.

"Si deciden no aplicarse la vacuna son libres están en su derecho, sin embargo, nosotros tenemos la obligación de informar que es importante protegernos ante la pandemia", destacó.

Personal de Salud y personal militar arribaron al Salón Tesorería de Palacio Nacional con la vacuna contra el Covid-19 para inmunizar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El biológico de AstraZeneca fue transportado en un hilera azul para conservar su temperatura.

En enero pasado el presidente López Obrador padeció Covid-19, primero había señalado que no se vacunaría hasta que ya todos los adultos mayores tuvieran sus dosis, empero cambio de opinión, y señaló que lo haría para dar confianza a la población de que la vacuna es segura.