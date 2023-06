AMLO reconoce que "no alcanzó el tiempo" para abatir la corrupción

A-AA+

METZTITLÁN, Hgo., junio 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que desea y busca que continúe su movimiento de transformación en 2024 pues reconoció que "no alcanzó el tiempo" para abatir la corrupción que heredó de sexenios pasados.

En compañía del gobernador Julio Menchaca, tras la firma del Plan de Salud IMSS-Bienestar, el Mandatario federal acusó que en 36 años de política neoliberal solo se benefició una minoría que dejó en completo abandono al pueblo.

"No hay corrupción, y no va a haber corrupción. Estamos también buscando que se continúe con el proceso de transformación, porque yo ya termino. No alcanzó el tiempo porque es mucho el rezago, imagínense 36 años de una política neoliberal sólo en beneficio de una minoría que dejó en el más completo abandono al pueblo.

"Si la gente pudo salir adelante porque nuestro pueblo es emprendedor, es un pueblo muy trabajador".

Manifestó que en estos 36 años los gobiernos estaban convertidos en un comité al servicio de una minoría y en sentido estricto no había democracia sino una oligarquía.

"El gobierno dedicado a beneficiar a una minoría, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos. En sentido estricto no había democracia, era una oligarquía que significa el gobierno de los ricos, el gobierno para la minoría; la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", agregó.