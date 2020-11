AMLO reitera en Tabasco llamado a la población a resguardarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que viajó a su natal Tabasco para atender a la población que más lo necesita y reiteró el llamado a sus paisanos afectados por las recientes lluvias y el desfogue de la presa Peñitas a resguardarse en albergues y zonas altas.

El mandatario fue recibido en el aeropuerto de Villahermosa por el gobernador Adán Augusto López (Morena) y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez.

De acuerdo con el gobierno del Tabasco, López Obrador supervisará las acciones de atención y ayuda que se dará a la población por las intensas lluvias del frente frío 11, la tormenta tropical "Eta" y así como por el desfogue que se ha incrementado de la presa Peñitas.

El presidente tenía programada una gira de trabajo por Nayarit y Sinaloa para este sábado, pero decidió suspenderla para viajar a Tabasco y dar seguimiento personalmente a los trabajos que encabeza el gobierno del Estado, autoridades militares y federales, en apoyo de la población afectada.

Dijo que viajó a Tabasco para ayudar a quienes lo necesiten, luego de que se tuvo que incrementar el desfogue de la presa Peñitas para evitar que se reventara, ante el nivel histórico de lluvias que ha caído en el estado.

Debido al desfogue, el agua dañará la planicie tabasqueña, especialmente a los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Huimanguillo y partes de Centro. Nacajuca será especialmente afectada porque está aún más abajo.

"No puedo poner en riesgo la vida de mis paisanos. Tengo que protegerlos. Tiene que ponerse por delante la vida, la protección de la gente, del pueblo y no los intereses", dijo.

El presidente está acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Bienestar, Javier May Rodríguez; la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros; y funcionarios de la CFE.