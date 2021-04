AMLO reporta amenazas contra candidatos y políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer domingo, primer día de campañas rumbo a la jornada electoral del 6 de junio no se registró ningún incidente grave, ni hubo violencia, sin embargo, al mostrar el monitoreo de este fin de semana, se reportaron cuatro amenazas contra candidatos y políticos.

En el mapa de monitoreo se detalla que estos hechos se localizaron en el Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca y Colima.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que estas amenazas no solo provienen del narcotráfico, sino "hay otro tipo de amenazas".

"Hay este un informe diario, hoy nos informaron sobre este tema, eso lo vemos diario, afortunadamente ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia y esperemos que así se comporte, pero les vamos a mostrar este el seguimiento que se le da diariamente y lo vamos a seguir haciendo y va a venir la secretaria de Seguridad a informarles sobre eso, porque es importante.

"Aquí está mira, monitoreo del 2 al 4 de abril, de todos los incidentes ... los que se tiene información se reportan y aquí están los hechos graves, hechos relevantes y lo preventivo. No veo casos graves, pero este seguimiento lo hacemos diario y lo vamos a seguir haciendo y este garantizando protección", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que las amenazas a políticos no solo provienen del narcotráfico, pues "hay otro tipo de amenazas, no todo hay que cargarlo al narcotráfico".

LAS 4 AMENAZAS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que Mario Salazar Martínez, presidente del Comité Municipal del PRI en Valle de Bravo, presentó una denuncia ante la FGE, debido a que "el 31 de marzo del año en curso recibió un mensaje de texto en donde le piden la cantidad de 20 mil pesos para recibir protección por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que le enviaron fotos de sus hijas, y le comentaron que ya sabían que era el presidente del PRI".

"La Coordinación Estatal y la FGE se mantienen en comunicación para dar seguimiento al tema".

En un segundo caso, Emelia Patria De la Torre Ortiz, regidora con licencia y candidata a la presidencia del municipio de Tulum, por el partido Movimiento Ciudadano. Mediante oficio de fecha 25 de marzo solicitó al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, medidas de protección y seguridad, debido a las constantes amenazas que ha recibido. Cabe señalar que el caso fue expuesto en la Mesa de Paz y atendido por la FGE.

En Oaxaca, Karla Gabriela Jiménez Carrasco y Xóchitl Karina Piché, candidata propietaria y suplente respectivamente al Distrito 8, por el Partido Fuerza por México, interpusieron denuncia ante la FGR, debido a que, en la madrugada de este domingo, mientras llevaban a cabo su acto de inicio de campaña fueron interrumpidas por un grupo armado, que amenazó y corrió a los asistentes. Cabe mencionar que el Secretario Estatal ya platicó con la candidata se solicitaron las medidas cautelares a Guardia Nacional.

Mientras que el 3 de abril, se reportó que se recibió llamada en el Centro de monitoreo de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral del c. José Guadalupe Rojo Álvarez, candidato a la diputación local posición 2 por Redes Sociales Progresistas en Tecomán, Colima.

Solicitó apoyo y protección debido a que el día de ayer de amenazado de muerte por el presidente y secretario electoral en la entidad, y por tal motivo presentó una denuncia ante la Fiscalía. Se hizo conocimiento del Secretario Técnico del Estado para dar seguimiento en la Mesa de Paz.

Marcado con el color verde como "información preventiva" se indica que en Baja California, Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura por el PES, es acusado por el gobernador Jaime Bonilla de ser cabecilla del cartel Jalisco nueva generación en la entidad y de ser generador de violencia.

De Chihuahua, se reportó que María Eugenia Campos Galván, alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho.

De Zacatecas, se menciona que Ulises Mejía Haro e Iván Santiago Beltrán, candidatos del PES a diputado local y alcalde, respectivamente fueron sancionados por violencia política en relación de género contra Ruth Calderón, sindica del Ayuntamiento.

De Yucatán, se informa que el colectivo "Mujeres Todas" ampliaron una denuncia por violencia política ante el órgano electoral en contra de William Pérez Cabrera, alcalde de Kanasin que busca la reelección por el PRI.

En Tabasco se reportó que Félix Eladio Sarracino, representante electoral del PRI en el estado ante el INE, declaro en medios locales que su partido tiene temor por la bola de violencia que se ha presentado en contra de los aspirantes a cargos de elección popular en el estado.