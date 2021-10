AMLO reta a Quadri a realizar marcha de los "ofendidos" por dichos sobre UNAM

Al reiterar que la UNAM se derechizó, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el diputado Gabriel Quadri (PAN) quiere convocar una marcha porque se sienten ofendidos "ojalá que la haga, pero que hagan algo", porque se "hamburguesaron".

"Ahora vi en las redes que Quadri escribió que, no estudió en la UNAM, pero si convocan una marcha los que se sienten ofendidos por lo que dije que se derechizó la UNAM, y claro que lo sostengo, se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal".

"No dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal del saqueo que imperó durante 36 años, a ver cuántos tratados, ensayos sobre la corrupción, sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas... Dicen 'nos ofendió el presidente, vamos a marchar ojalá lo hagan', aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo... porque se hamburguesaron".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo precisó que este proceso no tiene que ver con los médicos, sino con la ciencia social, la economía, filosofía, el derecho.

"Silencio, dónde estaban cuando entregaron concesiones mineras por 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional, eso ni siquiera lo sabe la gente llegaron al extremo de entregar el 70, 80 por ciento del territorio de sonora, Chihuahua y el comunero ni siquiera sabía lo que había debajo de la tierra y ya había sido concesionado".

Aseguró que es bueno el debate, pero "los dueños de México" quieren regresar, "yo quiero que regresen pero lo que se robaron".