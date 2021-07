AMLO revela que está por acabar borrador de libro sobre su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que está por terminar el borrador de un libro sobre los primeros tres años de su gobierno y como vislumbra a México hacia el futuro.

"Estoy terminando el borrador y lo voy a entregar a la editorial en agosto, espero entregarles la primera semana de agosto para que este el libro el 1 septiembre que es el Tercer Informe de Gobierno y estaríamos a la mitad, faltarían tres años para concluir la administración".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo explicó que su libro tendrá cuatro capítulos, en el primero "Qué hemos hecho hasta ahora" tiene dos vertientes, en política interna y que se ha hecho en política exterior.

"La política exterior qué ha representado un apoyo fundamental nuestra política interna, el que se haya firmado el T-MEC nos está ayudando mucho, si no hubiésemos logrado que se firmara el Tratado con condiciones distintas, tendríamos problemas, ahora por el Tratado México es de los países más atractivos para invertir".

El segundo capítulo –explicó- detallará como fue la relación con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y otras acciones que se han tomado en el terreno de la política exterior; el tercero es una reflexión sobre el comportamiento de sus adversarios.

"Como se ha conformado en México un bloque conservador reaccionario que han querido detener el proceso de transformación. Hablo de los grupos de intereses creados, los grupos de presión, la relación de los medios de información, los partidos de oposición. Siempre que hay un proceso real de transformación se produce una reacción", añadió.

El último capítulo –dijo- es cómo ve el futuro, que espera para finales del gobierno.

"Aclarando que voy a pasar todavía la prueba de revocación de mandato que no me preocupa porque le tengo mucha fe al pueblo de México... estoy más preocupado por la ciencia y la naturaleza por mi estado de salud, pero si llego a finales de septiembre de 2024 quiero haber contribuido a un México más justo, igualitario, fraterno y con mucho prestigio en el concierto de las naciones ahí describo lo que estoy pensando hacia adelante".