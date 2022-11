AMLO revela que se trabaja en reforma para uso racional del agua

A-AA+

Al manifestar que no se puede "seguir permitiendo la anarquía" en la entrega de permisos para industrias, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su gobierno se trabaja para crear una iniciativa de reforma de ley para hacer un uso racional del agua y evitar la entrega de permisos de explotación para uso industrial en regiones donde se carece el líquido.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que le propuso a Elena Burns, quien fue destituida hace unos días de la subdirección general de Administración del Agua, encargarse de esta propuesta.

El Mandatario federal indicó que esta destitución le fue consultada por el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, y que él estuvo de acuerdo.

"Es un decisión que se tomó. Me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, a quien también le tengo confianza y yo autoricé que se propusiera este cambio buscando que Elena nos ayudará en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos, también vinculada al agua: una propuesta es que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico, este alimento.

"Entonces le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobre explotación de mantos acuíferos sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras u otro tipo de industrias que consumen mucha agua se instalen porque no hay agua para consumo doméstico y el agua que se tiene por la sobre explotación ya se consigue a profundidades hasta de 2 mil metros y es agua en algunos casos, hasta con arsénico que requiere plantas de tratamiento, pero no podemos permitir eso y seguir con esta anarquía de entregar a diestra y siniestra de permisos para extraer agua en donde no hay y en donde lo fundamental que tiene que ser el agua para la gente", dijo.