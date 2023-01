AMLO se lanza contra ministros de la Corte que él propuso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a dos de los cuatro ministros que él mismo propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de hacerse a un lado y de no haberle entrado a la transformación, porque "es muy cómodo estar de lado de los conservadores".

Esta declaración se da a unas horas de que el Máximo Tribunal elija a un nuevo ministro para la Presidencia, proceso del cual aseguró el jefe del ejecutivo federal "está interesante y no es para aburrirse".

El jefe del Ejecutivo federal reprochó que de los cuatros ministro que propuso, dos le dieron la espalda "no al presidente sino al proyecto" de transformación.

"Sí está interesante lo de hoy para ver lo que va a pasar. Ya les dije de que los que hasta nosotros propusimos, se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es my cómodo estar de lado de los conservadores, aplauden los del gremio de abogados, señor abogado, honorable jurisconsulto, gente distinguida".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reprochó que los ministros de la SCJN hayan echado para atrás su reforma para que el delito de defraudación fiscal tuviera prisión preventiva.

"Imagínense la fuerza que tenía ese gremio, que en la época de Salinas quitaron el Código Penal que la corrupción era delito grave, lo quitaron del Código Penal, es hasta hora con nuestras reformas que ya es delito grave. Pero estos ministros, regresaron nos echaron para atrás el que la defraudación fiscal fuese delito grave con detención preventiva, lo echaron para atrás. Esta interesante, no es para aburrirse", dijo.

Los ministros que el presidente López Obrador propuso y que hoy integran el Máximo Tribunal son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz.