AMLO seguirá denunciando a jueces que liberan a criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno seguirá presentando denuncias en contra de jueces que liberan a criminales sin importar que por defensa o complicidad del gremio son exonerados.

En conferencia de prensa, el Mandatario se refirió al caso de la jueza de control en el distrito judicial de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez, quien es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, específicamente en perjuicio de la fe pública y el servicio público.

La jueza Angélica Sánchez fue expuesta en la mañanera por ordenar la liberación de Itiel Palacios García, "El Compa Playa", presunto líder del CJNG.

"En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces, va a ser la Fiscalía General de la República y luego los jueces, no le hace que si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos no somos cómplices, no vamos estamos encubriendo esas cosas", dijo el Presidente.

El mandatario señaló que esas liberaciones causan daños graves a la gente y a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad del país.

"Se libera a un homicida, quien le detuvo, quienes participaron van a correr riesgo y a que salen, si -en efecto- son gentes dedicadas a la delincuencia, a seguir dañando".

Señaló que la juez ya tiene fecha para presentarse ante su homólogo que lleva el caso.

Sobre las presuntas irregularidades en la detención de la juez Sánchez, López Obrador dijo que eso lo va a decidir la autoridad, el Poder Judicial que es independiente y autónomo, "nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial".