AMLO supervisa avances del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó esta mañana de sábado un sobrevuelo en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para supervisar los avances del Tren Maya de Chetumal a Tulum, Quintana Roo.

Como parte de su gira de fin de semana para revisar los avances del proyecto ferroviario, el jefe del Ejecutivo federal realiza esta supervisión acompañado de la gobernadora Mara Lezama (Morena).

"Vamos iniciar un sobrevuelo de Chetumal hacia Tulum. El presidente Andrés Manuel López Obrador me ha dicho que está feliz de estar en Quintana Roo y es evidente", escribió en su cuenta de Twitter.

Antes, en breve reunión con medios, el Mandatario federal aseguró que con la construcción del Tren Maya se ayudará al desarrollo de esa entidad, sobre todo a la zona sur que afirmó que quedó muy abandonado y buscar que, con el Tren Maya y el rescate de zonas arqueológicas, "Quintana Roo no solo sea Cancún".

"Vamos a seguir ayudando mucho y sobre todo vamos a cuidar el sur de Quintan Roo que se quedó abandonado. Ahora con mayor inversión se va a dar en el sur, vamos a que el Tren Maya recorra desde Cancún, Tulum, Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal hasta Xpujil. En toda esta región se va a invertir en el rescate de zona arqueológicas, va darle mayor interés a turistas que puedan disfrutar Bacalar, de la lagunas tan bellas que tienen aquí, de Chetumal y que se beneficie la gente. Que Quintana Roo no sea solo Cancún, sino Chetumal y Othón P. Blanco", dijo.

Ayer viernes por la tarde, el presidente López Obrador estuvo en Campeche, en donde supervisó los avances del Tramo 7 del proyecto ferroviario y los avances del Acueducto en Xpujil.

También en su cuenta de Twitter, la gobernadora morenista aseguró que las obras avanzan "muy bien" conforme a lo programado.

"Gran optimismo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador no falla: se llevó a cabo la evaluación del tramo 7 del Tren Maya y de los avances del Acueducto en Xpujil. ¡Vamos muy bien conforme a lo programado!", escribió.

En su conferencia mañanera de ayer viernes y previo a iniciar esta gira, el Mandatario federal afirmó que con sus mil 550 kilómetros, el Tren Maya será un orgullo para México, pues no hay una obra de este tamaño en el mundo y ayudará a reactivar la economía del sureste mexicano.

"Es una gran obra, son mil 550 kilómetros, para orgullo de México no hay una obra así en el mundo, en ningún lugar del mundo. Es una obra magna y va ayudar muchísimo para reactivar el sureste, sobre todo por la afluencia turística, todos los que llegan, que son millones a Cancún, a la Rivera Maya van a poder introducirse hacia Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, porque coincide que es todo el territorio maya, es una región arqueológica de las mejores del mundo", dijo.