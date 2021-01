AMLO veía Don Gato y su Pandilla con sus hijos

Ante las criticas que desató en redes sociales el reconocimiento que ayer hizo sobre Jorge Arvizu "El Tata" y de "Benito Bodoque", caricatura cuya voz dobló el actor, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y aseguró que la serie "Don Gato y su Pandilla" fue muy buena e ingeniosa.

Poco antes de terminar su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta caricatura la veía con sus hijos.

"Ayer hicimos un homenaje al compañero Arvizu y se enojaron porque pusimos a "Benito Bodoque"; estos andan de un humor que qué barbaros, no se aguantan ellos mismos. Si "Benito" es de lo más ingenioso que pueda haber, o sea, yo veía con mis hijos "Don Gato y su Pandilla", es un serie muy buena, y "Cucho" también, pero Benito, Trendig Topic, el Benito Bodoque ¡Se enojan de todo, ya serénense!", exclamó antes de retirarse.

Ayer jueves, antes de dar por terminada su conferencia de prensa para ir a desayunar, el presidente López Obrador recordó al actor Jorge Arvizu "El Tata", y a "Benito Bodoque", caricatura de "Don Gato y su Pandilla", y a quien Arvizu dobló su voz, de quien destacó que fue de los pocos famosos que expresó su apoyo al movimiento de transformación en México "desafiando todo".

"Hay un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona, compañero actor, Arvizu, ´el Tata´. Este señor, un gran actor, además, pero una gran persona llena de sentimientos, tenía una voz peculiar. "Benito" era el más simpático".

"Ese hombre que imitaba las voces de "Don Gato y su Pandilla", entre otras cosas; ahora que hablé del desayuno, que decía que quería su cocol. Ese hombre, desafiando todo -porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación- fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo -él y su esposa, ya mayores- en favor de la lucha por la transformación de México.

El mandatario lamentó que el actor haya fallecido, pero señaló que como él "muchos, muchos, millones fueron precursores del movimiento. No nos vamos a olvidar nunca de ellos y, lo más importante, no vamos a fallar".