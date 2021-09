AMLO viaja a Sonora para pedir perdón al pueblo yaqui

El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja la mañana de este martes en un vuelo comercial a Ciudad Obregón, Sonora, donde al mediodía encabezará la ceremonia para pedir perdón por los agravios cometidos en el pasado en contra del pueblo yaqui, en el poblado de Vícam.

López Obrador usa cubrebocas como todos los pasajeros del vuelo AM 2062 y viaja acompañado de su equipo de Ayudantía.

-"¡El Presidente de la República ahí va! ¿Lo viste?", expresó un pasajero con acento norteño al reconocer a López Obrador, quien se sentó en uno de los lugares de la salida de emergencia.

En el mismo vuelo se trasladan cuatro secretarios de Estado, entre ellos Javier May, titular de Bienestar; la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores; el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos; y el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz-Leal.

También los acompañan el subsecretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; y la titular del Inmujeres, Nadine Gasman.

La semana pasada el Presidente informó que hoy martes no habría conferencia mañanera porque encabezaría este evento en Sonora.