AMLO visita en privado refinería de Cadereyta en Nuevo León

Como parte de su recorrido de este fin de semana por diversas refinerías del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador visita este sábado la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

Se prevé que supervise las instalaciones y sostenga una comida con los directivos de la planta.

Debido a la veda electoral, estas visitas se realizan en privado y sin difusión, como se acostumbra en sus giras de trabajo de fin de semana.

En agosto del año pasado, el titular del Ejecutivo federal visitó esta refinería en donde, ante la demanda de autoridades locales y de organizaciones ambientales de cerrar las instalaciones por la contaminación que genera, manifestó que su gobierno no puede cerrarla porque es parte de la estrategia para que México sea autosuficiente en materia de combustibles.

Sin embargo, se comprometió a buscar mecanismos para que esta refinería no contamine.

"No podemos cerrar la refinería de Cadereyta esto puede ser, como tengo duda, una demanda legítima de los ciudadanos, de los gobiernos municipales, del gobierno del estado y tenemos que explicarles de qué necesitamos esa refinería lo que tenemos que buscar y comprometernos esa que no contamine y eso se puede lograr esa es la alternativa", comentó.