AMLO visitará Aguililla luego del proceso electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pasando los comicios del próximo domingo visitará el municipio de Aguililla, en Michoacán, enclavado en una de las regiones de mayor violencia por la disputa entre grupos criminales.

-¿Tiene pensado alguna visita a Aguililla, Michoacán?, se le preguntó al titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

-"Sí, nada más que pasen los procesos electorales", dijo.

El presidente López Obrador recordó que ha visitado Aguililla, "conozco Aguililla", dijo y agregó que se ha quedado a dormir en el hotel que está junto a la plaza principal.

"Les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco El Aguaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país".

Sobre la visita que hizo el nuncio Franco Coppola a Aguililla, donde ofició una misa por la paz, el presidente López Obrador dijo que su gobierno es respetuoso de todas las religiones, creencias y libertades.

"Nosotros somos libres, respetuosos de todas las religiones, somos respetuosos de la religión católica, voy a dar un dato, de acuerdo con el último censo el 77% de los mexicanos, manifestó ser católico, más de 10% tener una religión evangélica y el resto, ejerciendo sus derechos y libertades, expresó, no tener creencias o pertenecer otras creencias religiosas".