AMLO y otros políticos refrendan apoyo a Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió a sus redes sociales una canción que interpreta su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de quien dijo estar "orgulloso".

El tema, titulado "Cuídame tú" y compuesta por Teresita Fernández, es interpretada por la historiadora en poco más de dos minutos.

"Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia, pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz", escribió el mandatario.

En el video de 2 minutos y 58 segundos, la esposa del presidente interpreta la canción que, a la letra, dice:

"Mírame Dios como una rosa, como el plumaje de la paloma. Mírame Dios, cuídame tú, mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú".

"No es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, no es que lo falso del mundo me haya engañado, pero cuídame Dios, cuídame tú. Pero mírame Dios, cuídame tú".

En 2020, el presidente López Obrador presentó, también en su cuenta de Twitter, la canción "Esto pasará" interpretada por la cantante Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a quienes reconoció su trabajo en la interpretación.

El tema de este sábado, no obstante, se da un día después de que el presidente López Obrador exhibió un tuit lleno de insultos por parte de un "científico" y dirigido al Presidente y su esposa, por la investigación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y académicos del Conacyt.

Tras los insultos expuestos, integrantes del gabinete, actores políticos y simpatizantes expresaron su admiración y respeto a Gutiérrez Müller ante las críticas y ataques que he recibido.

Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz. pic.twitter.com/R5lRZl5lcO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2021

Políticos de todos los colores refrendan apoyo a Gutiérrez Müller

Luego de que este viernes un presunto integrante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) insultara a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de Twitter, el exmandatario Felipe Calderón; el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y demás funcionarios y políticos condenaron los mismos. Mediante la misma red social, el grueso de los que se pronunciaron llamaron a cesar la violencia verbal y la ofensas de este tipo, no obstante otros pidieron que el propio López Obrador no alimente la polarización los insultos hacia sus adversarios.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación, y quien recientemente se ha manifestado a favor del respeto de los derechos de las mujeres, aseguró que el discurso de odio machista, homofóbico y racista generan discriminación, por lo que el respeto a las diferencias de las personas "es fundamento de una convivencia armónica".

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hicieron lo propio al expresar su respeto y admiración a Gutiérrez Müller ante los agravios recibidos. "No hay nada que justifique este tipo de reacciones", escribió el presidente morenista.

En tanto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fueron un poco más allá y, como respuesta a los insultos, ambas aseguraron que la escritora es una persona culta, además de brillante, sensible y auténtica. "@BeatrizGMuller es un orgullo para las mujeres mexicanas. Es una mujer culta, estudiosa, académica, conocedora de la historia de México. Mujer de convicciones firmes y gran sensibilidad. Madre y esposa. Así. #orgullo", afirmó Sheinbaum.

Finalmente, el expresidente Felipe Calderón, además de sumarse al rechazo generalizado, aprovechó para pedir que la misma condena que se aplica cuando se trata de la esposa del presidente López Obrador, también se aplique cuando se ataque a otras mujeres, como a Margarita Zavala. Ofensas que, dijo, "han sido alimentadas desde el poder". Consideró que el ambiente de polarización y odio que se promueve desde el poder genera esta violencia verbal "y puede conllevar física". "De no detenerse esta tonta estrategia suicida de dividir a los mexicanos. Desde el poder se estigma y ofende, incluso con apodos, a los ciudadanos".

Fernando Belaunzarán, candidato a diputado local en la Ciudad de Mexico en las pasadas elecciones, se unió al rechazo y aprovechó para descalificar el hecho que el presidente López Obrador haya difundido los insultos en su conferencia matutina de este viernes. "Con ello la revictimizó", condenó. No obstante, refirió que si bien "muchas mujeres son agredidas en redes, algunas (los son) por los mismos que hoy se indignan".