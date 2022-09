“AMLO ya casi va de salida y aún no hay nada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Originaria de Amilcingo, Morelos, Macedonia Torres, madre de José Luis Luna Torres, viuda y con seis hijos, comenta que en las elecciones federales de 2018 los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le dieron su voto al actual Presidente porque creyeron en su palabra de que se esclarecería el caso Iguala, pero expresa que ahora existe desilusión porque aún no se conoce la verdad sobre los normalistas.

“Ya casi va de salida y no hay nada. Cuando todavía andaba en campaña, nos dio su palabra de que se iba a llegar a la verdad. El gobierno anterior y éste nos han engañado, y hasta ahorita no hay nada que sea verdad. Todos quisiéramos que nos dijeran algo nuevo sobre las investigaciones, pero pues no hay nada”, añade.

Para ella no basta con la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, porque asegura que todavía “hay muchos políticos y militares que participaron en la desaparición de nuestros hijos, ¿por qué el gobierno no actúa?”, se cuestiona.

“Ellos siempre han dicho su verdad histórica, y ya son ocho largos años de caminar, de que nuestros pasos dejen huellas de dolor y de sufrimiento”, comenta.

Al igual que otras madres, Macedonia tiene fijo en el corazón y en la mente que su hijo José Luis aún se encuentra con vida: “Yo así lo siento porque soy su mamá. Hasta ahora no nos los han querido entregar y por esa razón desde hace ocho años nos manifestamos. El 13 de septiembre fue el cumpleaños de mi hijo, pero sigo sin tenerlo conmigo”, manifiesta.

Dice que a pesar de vivir en Amilcingo su hijo decidió trasladarse a Tixtla, Guerrero, pues no alcanzaban los recursos para continuar en la universidad. Y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos le ofrecía, además de un pequeño apoyo económico, tres comidas al día.

“Yo sabía que mi hijo no era un delincuente, que no era un vándalo como dice el gobierno. Yo soy padre y madre para mis hijos y sé cómo crié a mi hijo.

“Nunca imaginé que fuera a pasar todo esto”, señala.

Macedonia y sus hijos son campesinos, en ocasiones cosechan maíz y en otras cacahuates. Dice sentir mucho dolor y coraje.