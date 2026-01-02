Ampliación de la Beca Rita Cetina 2026 a Primaria: Inicia Registro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" ampliará su cobertura este 2026, extendiéndose a los diversos grados de primaria.

Esta beca, cuyo objetivo es apoyar económicamente a las familias con alumnos inscritos en escuelas públicas del país para que las y los menores no abandonen sus estudios, ha iniciado su periodo de registro, el cual se dividirá en dos etapas.

La primera etapa le dará prioridad a alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, es decir, este será el sector que deberá inscribirse al apoyo para fomentar la permanencia escolar durante el mes de enero.

Se pretende que la cobertura alcance todo el nivel primaria durante el mes de septiembre, cuando se implementará la convocatoria para niñas y niños de 1°, 2° y 3° grado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para registrar a un alumno a la Beca Rita Cetina es necesario:

· Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés, o

· Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación

· No recibir de manera simultánea alguna otra beca educativa otorgada por alguna dependencia o entidad del gobierno

· Contar con una cuenta Llave MX

· INE del padre, madre o tutor

· Comprobante de domicilio reciente

· CURP de la o el alumno

Pasos para realizar el registro a la Beca Rita Cetina:

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, estos son los pasos para registrar a tu hija o hijo para la Beca Rita Cetina:

1. Registro para mamás, papás o tutores

· Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

· Inicia sesión con tu cuenta Llave MX

· Verifica los datos precargados de la Llave MX

· Carga tu INE en PDF o foto

· Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio

· Acepta el Aviso de Privacidad

· Da clic en "Guardar registro"

2. Registro de estudiantes

· Da clic en "Registrar un estudiante"

· Captura la CURP y selecciona "Validar"

· Verifica los datos precargados del estudiante

· Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en "Buscar"

· Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco

· Da clic en "Guardar y continuar"

· Una vez que ambos registros estén completos, selecciona "Guardar y continuar"

· Descarga y guarda el comprobante de registro