Cae presunto autor material del asesinato de Hipólito Mora

Mientras circulaban por las calles de la colonia San Pascual, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Morelia, detuvieron este viernes a tres integrantes de una célula criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre los detenidos, está Roberto Cabrera González, "El Betillo" y/o "El Taquero", uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas.

La corporación policial, informó, que, "derivado de recorridos preventivos, oficiales de Policía Morelia detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal".

La corporación indicó también que "durante la intervención, se confirmó que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión vigente y ha sido vinculado por otras autoridades con investigaciones de alto impacto".

Las áreas estatales y federales de seguridad confirmaron que entre las personas aseguradas está Roberto Cabrera González, "El Betillo", quien tiene órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio y Robo Calificado.

Además, que contaba con una ficha de búsqueda en la que la Fiscalía de Michoacán, ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quién proporcionara información confiable que la llevara a su captura, tras el homicidio de Hipólito Mora.

"El Betillo", es identificado como integrante de la organización criminal Los Viagras que, desde hace 2 años, hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Roberto Cabrera, es señalado ahora, de operar en la capital michoacana y otros municipios, bajo las órdenes de comandantes del CJNG.

Entre el armamento que los oficiales municipales le aseguraron a El Betillo y a los otros dos sujetos, está una ametralladora Minimi 7.62 y tiros útiles para esta arma de alto poder.

Roberto Cabrera, Fernando Javier C y José Ernesto R, fueron puestos a disposición de la Delegación en Michoacán, de la Fiscalía General de la República.

El dato

Con la detención de El Betillo, suman dos las caídas de presuntos involucrados en el asesinato de Mora Chávez y tres de sus escoltas, perpetrado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista, el 29 de junio del 2023.

El 19 de diciembre de ese mismo año, fue detenido en esa localidad de la Tierra Caliente, otro de los implicados: Brayan Quintero Equihua; sin embargo, todavía falta la captura del principal autor material: Heladio Cisneros Flores, La Sirena, así como de quienes ordenaron el multihomicidio y los demás involucrados en el ataque armado.

