Ampliación de mandato de Zaldívar, oportunidad para PJ de renovarse: AMLO

Al señalar que "no puede votar ahí", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que estará pendiente de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la presidencia del Máximo Tribunal, pero señaló que si no se aprueba, se dejará ir la oportunidad de que se limpie de corrupción el Poder Judicial.

"Aprovecho para informar que voy a estar pendiente del resultado de la consulta en la Corte, que yo no puedo votar ahí, no me corresponde, no es como antes, que el presidente era el que decidía, ahora no aunque nuestros adversarios digan lo contrario, pero sí decir que es una oportunidad histórica, que tiene el Poder Judicial para renovarse, que si dejan la oportunidad, va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción", dijo el presidente.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que todos los mexicanos tienen la obligación de purificar la vida pública del país, pues acusó que la corrupción es el principal problema de México "es peor que el Covid".

Recriminó que hay quienes desean que regrese la corrupción, y que ya sea por masoquismo o desinformación, también se busca imitar a corruptos.

"Todos tenemos que ayudar a purificar la vida pública de México, todos, y que no se nos olvide, que no se nos olvide, el principal problema de México durante mucho tiempo, la corrupción. Eso es lo que dio traste con todo, por eso a veces me sorprende que hay quienes -están en su derecho, lo aclaro - pero hay quienes quieren que regrese la corrupción, que regresara el régimen de corrupción", explicó el presidente.

"Es una especie de añoranza o de desinformación o masoquismo, también buscar imitar a los corruptos, tratar de ser como ellos. Pero sí, el cáncer que ha destruido a México -peor que el Covid - la peste, la malaria que hemos padecido, ha sido la corrupción".

Y agregó: "Por eso estoy contentísimo, sigue pañuelito blanco, nada de corrupción, cero corrupción.