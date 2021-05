Amplían vigencia de constancias sindicales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) amplió al próximo 30 de junio la prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

En un texto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalla que, derivado de las medidas sanitarias que se han implementado a nivel nacional para hacer frente a la epidemia, diversas organizaciones sindicales registradas ante la STPS aún se encuentran imposibilitadas de elegir o solicitar el registro de sus directivas, por lo que estarían en riesgo de no contar con su constancia o toma de nota correspondiente.

Por tal motivo, y con la finalidad de no dejar a las organizaciones sindicales en estado de indefensión, es necesario prorrogar la vigencia de las tomas de nota de las directivas sindicales que expiran del 23 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021.

En el documento se precisa que sólo aplicará para los sindicatos cuyas tomas de nota venzan el 23 de marzo de 2020 y en los que los proceso de las directivas o dirigentes no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido debido a la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.

"Las organizaciones sindicales en cita podrán solicitar la certificación de que se encuentran sujetas a la prórroga materia del presente, siempre que cumplan con los términos mencionados", se lee.

Además, precisó que este acuerdo no aplica para los procesos de elección de las directivas o dirigentes que se hayan concluido antes de la fecha antes mencionada y que se encuentren pendientes de registro. Refirió que la Dirección General de Registro de Asociaciones será la encargada de brindar atención y orientación de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.