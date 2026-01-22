Análisis de la obra de Esther Seligson por escritores y críticos en nuevo ciclo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Los universos literarios de la narradora, ensayista, poeta, traductora y crítica teatral, Esther Seligson, tan bastos como diversos, serán analizados por un grupo de jóvenes críticos y escritores, entre los que se destacan Geney Beltrán, Karla Marrufo Huchim, Rebeca Leal Singer, Liliana Muñoz, Alejandro Vergil Salgado, Roberto Abad y Karla Montalvo, en el aniversario 16 de su muerte.

Autora de culto, Esther Seligson (Ciudad de México, 1941-2010), desarrolló una trayectoria literaria de poco más de cuatro décadas. A partir de su fallecimiento, hace ya casi 16 años, se han sucedido las ediciones, traducciones y estudios sobre su obra.

Por ello, con el propósito de tomar el pulso a este creciente interés en las distintas facetas de su escritura, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, ha preparado un ciclo de charlas de divulgación que se transmitirán por redes sociales los cuatro martes de febrero.

Se trata de un ciclo que pondrá bajo la lupa la obra de Seligson para las nuevas generaciones. En este ciclo, titulado "Tras la ventana un árbol. Acercamientos a Esther Seligson", se abordarán los distintos géneros de creación que la autora cultivó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de la primera sesión -en la que Geney Beltrán ofrecerá una visión panorámica de la trayectoria de la autora-, Karla Marrufo Huchim, Rebeca Leal Singer, Liliana Muñoz, Alejandro Vergil Salgado, Roberto Abad y Karla Montalvo abordarán la escritura memorialística, la poesía, el ensayo, el cuento y la novela corta de la autora de obras como "Todo aquí es polvo", "A los pies de un Buda sonriente" y "Escritos a mano".

Durante el ciclo literario en el que participarán escritores, críticos y estudiosos que en los últimos años han abordado su obra desde diferentes perspectivas, también se analizarán libros como "Luz de dos", "Hebras" y "Sed de mar", piezas en las que se concentrará la atención y el análisis de los escritores y críticos participantes.

Las charlas se transmitirán de manera gratuita los martes 3, 10, 17 y 24 de febrero, a partir de las 18 horas (tiempo del centro de México), a través de la cuenta Casa Estudio Cien en las redes sociales Facebook y YouTube.