Importancia de los perfiles en la reforma judicial de México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia, aseguró que el análisis de perfiles para jueces, magistrados y ministros será lo que determine el éxito y el futuro de la reforma judicial.

"La Presidenta ha dicho que la reforma judicial es una de las reformas más transformadoras en la historia de México, y así es. Nos estamos jugando, en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma".

Afirmó que la revisión de los perfiles de aspirantes a un cargo en el Poder Judicial no puede ser de manera "tecnocrática", pues para ser un buen juez no basta con saber Derecho.

Expresó que "ser un buen juez" es -antes que nada- ser una buena persona, un agente sensible, que tenga empatía con el pueblo y con la justicia.

"A diferencia de los otros Comités, en el Comité del Poder Ejecutivo dejamos un espacio abierto para poder valorar con mucha sensibilidad cada una de las personas. Esta no puede ser una elección en el comité meramente tecnocrática como es el modelo que ha venido dominando el Poder Judicial en México".

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el también ministro en retiro explicó que con mucho cuidado se analizará las trayectorias, fama pública y lo que podamos saber de las personas en cuanto a su honestidad.

"Después, en la entrevista, su capacidad; de tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue lo que no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho".

Zaldívar dijo que para llegar a los mejores perfiles habrá todo un análisis de los integrantes del Comité y confió en dar buenos resultados.