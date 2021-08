Anaya debe enfrentar y deslindarse en juzgados: Monreal

Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, deseó que Ricardo Anaya pueda aclarar su situación luego de darse a conocer que fue citado por la FGR para comparecer en el Reclusorio Norte.

"Deseo que todo se aclare... que enfrente con éxito Ricardo esta situación y deseo que su familia se encuentre tranquila, porque normalmente en estas situaciones quienes más sufren son la familia", dijo en entrevista radiofónica en Aristegui Noticias.

Sin embargo, consideró que Anaya está equivocado en sus dichos sobre que es víctima de persecución política y que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel.

"En ese sentido creo que se equivoca... Ricardo está en lo suyo, es un joven que no le falta inteligencia, él quiere estar en las boletas de 2024 y quiere estar ahí, pero que lo haga no le quita el sueño a López Obrador".

Indicó que Anaya debe enfrentar y deslindarse de responsabilidades penales o aclarar en juzgados su situación "ahora ya se convirtió en un asunto públicamente discutido".

"Yo lo reduciría a que se trata de un asunto viejo del que ya había sido acusado en el pasado".

"No me parece correcto", Monreal sobre denuncia de Va por México ante OEA

Sobre la denuncia ante la OEA que presentaron líderes de oposición que integran la coalición Va por México, consideró que no es la vía correcta.

"Me gustaría verlos más en el terreno nacional, me gustaría verlos como una oposición racional, propositiva, organizativa, formando estructuras, claros en su mensaje de reconciliación y mesura, creo que eso los haría distintos".

"El ir a un instrumento internacional desgastado, desprestigiado, no me parece lo más correcto, pero es decisión de ellos... no creo que tenga una mínima repercusión

"Desde el Senado te puedo decir que me ha sido más difícil construir acuerdos, estoy en una etapa más complicada porque converso todos los días con ellos pero los veo con una oposición más dura frente al Gobierno".

Documento que se filtró si es mi propuesta de reforma electoral, pero es borrador: Monreal

Por otro lado, señaló que lleva seis meses trabajando en su propuesta para reformar 19 artículos de la Constitución en materia electoral, aunque reconoció que el documento que se filtró se podría perfilar como iniciativa pero que continúa en revisión y consulta con expertos.

"Se filtró y si es un documento, incompleto, pero fiel del primer borrador".

Sobre la reacción de AMLO en la que mencionó que él tiene la atribución de presentarla y que enviará su iniciativa de reforma en materia electoral, indicó que pudiera ser que si tenga que ver con su propuesta.

"Él ha señalado que va a convocar a un grupo de expertos para ir avanzando en la reforma electoral, aunque no ha dicho fechas ni plazos".

En caso de que existiera dos iniciativa de reforma, la suya y la de AMLO, mencionó que desde el Senado hay las vías para sacar los mejores puntos de ambas para presentar el dictamen definitivo.

Por último, descartó que AMLO pretenda presentar una iniciativa proponiendo que el Gobierno debe organizar elecciones. "No creo y como legislador no lo permitiría".