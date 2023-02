Ante llegada de “Alito”, suspende el PRI su plenaria

Ciudad de México.- La X reunión plenaria de los senadores del Partido de la Revolución Institucional (PRI) se vio suspendida una vez que el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, llegó al evento pese a no estar invitado.

El más conocido como “Alito” Moreno asistió al evento acompañado del Senador Manuel Añorve y al entrar a la sala de la reunión procedió a saludar a cada uno de los presentes. Sin embargo, el coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, así como la Senadora Claudia Ruiz Massieu abandonaran la reunión que se realizaba en la sede legislativa.

Moreno llegó cuando la plenaria, encabezada por Osorio Chong, ya había iniciado.

Pese a que el senador Mario Zamora Gastélum dijo que “no se reventó la plenaria” y que sólo había sido un tema de agenda, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó en conferencia de prensa que sí canceló la plenaria por la llegada de Moreno.

El legislador aseguró que canceló el evento de los senadores del PRI para no ponerlos en medio de la polémica entre ambos y que había acuerdos previos entre ellos para que Alejandro Moreno no llegara al evento.

“Si se quedaron tres, cinco o más personas yo les respeto, por eso me salí y por eso la suspendí, porque ellos no pueden estar en medio de esta polémica, imagínese si de por sí tenemos tantos problemas en el Senado yo no me voy a prestar a dividir a mi grupo, yo busco la cohesión”, aseguró.

“Alejandro Moreno viola continuamente su palabra con sus acciones, pues su único interés es ver por temas personales y no por los de su bancada”, resaltó.