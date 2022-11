Ante preocupación de reforma electoral Monreal pide confiar en Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Ante la preocupación que le manifestaron líderes industriales por diversas iniciativas de reforma, entre ellas la electoral y otras más en materia económica, el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió tener confianza en la Cámara Alta, que dijo, es un órgano equilibrador con mucha sensibilidad, que no permitirá excesos.

Al recibir en sus oficinas a la dirigencia de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), el dirigente parlamentario afirmó que es muy complicado que con una reforma a leyes secundarias se pueda alterar el sistema de elecciones, pues todo el proceso electoral está "sobre regulado".

"El artículo 41 constitucional, que es el que se refiere al órgano electoral y a la organización de elecciones, ha sido tantas veces modificado, que es muy complicado que se altere una reforma secundaria sin haber tocado la Constitución. Está sobre regulado todo el proceso electoral, por lo que nosotros en el Senado, independientemente de los resultados que se tengan en la Cámara de Diputados, actuaremos con mucho cuidado sin precipitarnos y con mucho ánimo", subrayó.

Ricardo Monreal advirtió que México atraviesa por un momento clave en el que la ley debe aplicarse escrupulosamente y sin excepción, "porque no hacerlo nos acerca al autoritarismo y nos acerca a procesos complicados de entender y menos de aceptar".

Reconoció que cuando un país se aparta de la legalidad y el estado de derecho, se ahuyentan las inversiones y se genera desconfianza.

"Uno de los problemas más significativos que nos preocupan en el Senado es la seguridad jurídica de las inversiones, el estado de derecho. Cuando un país, una sociedad, se separa, se aparta del principio de legalidad, de la aplicación de la ley estrictamente, escrupulosamente, el estado de derecho, empieza a generarse una desconfianza generalizada, y eso me parece sería muy lamentable", puntualizó.

Insistió en que el sector empresarial debe tener confianza en el Senado, porque no va a aprobar ninguna reforma que afecte al estado de derecho y la seguridad jurídica.

"No deben de preocuparse porque el Senado es un órgano equilibrador, es un órgano que está intentando no incurrir en excesos ni permitir excesos, entonces está el Senado en un proceso de mesura, de ponderación y de prudencia (...) y no vamos a incrementar la zozobra ni tampoco la preocupación de los sectores económicos del país", expresó.

Por otra parte, Monreal Ávila expresó la preocupación del Senado por los paneles internacionales que se están planteando con motivo de la aplicación y observancia del T-MEC en materia energética.

"Sin duda es uno de los principales problemas y preocupaciones que tenemos en el Senado, hay dos planteamientos, dos disputas en el marco del T-MEC, una sobre el origen para el sector automotriz y la política energética de México".

Dijo que lo que necesitamos hacer es profundizar el diálogo con Estados Unidos y Canadá y tratar de evitar llegar hasta la instalación del panel. "Creo que no estamos en un buenas condiciones y si vamos al panel podríamos tener serios riesgos, latentes riesgos, entonces estamos en ese proceso", apuntó.