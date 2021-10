"Antes de terminar octubre se cumplirá promesa de vacunar a todos"

Al manifestar que "estamos cerrando fuerte", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con su promesa de que antes que termine el mes de octubre, todos los mexicanos mayores de 18 años estarán vacunados contra Covid, al menos con una dosis.

"Vamos a cumplir de que a finales de este mes estén todos vacunados, los mayores de 18 años, estamos cerrando fuerte (…) Entonces para finales de esta semana, para el martes de la próxima semana, en ocho días, espero ya decirles que se cumplió con la meta", aseveró.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que quedaba pendiente el estado de Guanajuato de aplicar alrededor de 800 mil dosis, pero ya se enviaron, por lo que se avanza en la campaña de inmunización en esa entidad.

"Nos quedaba pendiente Guanajuato de aplicar alrededor de 800 mil dosis, la secretaria de la Defensa (Sedena), y Marina se han hecho cargo de aplicar esta dosis, y ya en cuatro, cinco días se lleva un avance del 65%. Se han aplicado más de 50 mil de las 800 mil dosis, entonces vamos tenemos esta semana en Guanajuato que era el estado en donde teníamos más rezago, porque no se habían enviado todas las vacunas, pero ya se enviaron y se están vacunando a todos los municipios. Lo están haciendo las Fuerzas Armadas".

En Palacio Nacional, el Mandatario reconoció que la pandemia todavía sigue haciendo estragos, pero indicó que están disminuyendo los contagios y los fallecimientos.

"En general vamos bien afortunadamente todavía sigue haciendo estragos, pero ya están disminuyendo los contagios y lo que más, más nos importa hay una disminución en fallecimientos, porque eso es lo más dolorosos y hacer el llamado a todos de que se vacunen, todavía es posible vacunarnos y es necesario, muy importante.

"Se protege al que está de vacunado frente a la pandemia, los casos de hospitalización, de fallecimientos, tiene que ver mayoritariamente con personas no vacunadas, está demostrado, entonces sí es importante vacunarnos", agregó.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal llamó a las personas que no se han vacunado contra la pandemia a que lo hagan "es de "sabios cambiar de opinión", pues señaló que está demostrado que no hay reacciones a la vacuna.