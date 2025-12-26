logo pulso
Anuario 2025 | Mandatarios y celebridades reconocieron a Sheinbaum

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la Presidenta de México

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 11:53 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum / Foto: Archivo

Durante 2025, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió reconocimientos de mandatarios de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su trabajo de colaboración, pero, además, su labor fue destacada por personalidades del mundo del espectáculo internacional.
Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la Presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones, además, celebró la inversión de Netflix de mil millones de dólares para producir series y películas en el país de 2025 a 2028.
El actor ganador del Globo de Oro, Richard Gere, destacó el gran trabajo de la Presidenta durante las negociaciones con el presidente Donald Trump.
Por su parte, la actriz ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis, durante una visita a México para la promoción de una de sus películas, mostró su entusiasmo por el hecho de que una mujer gobierne al país.
El mundo de la música también mostró su reconocimiento a la Presidenta, ejemplo de ello la cantante Billie Eilish, quien agradeció por el envió de bomberos mexicanos en apoyo tras las inundaciones en Texas.
Y la cantante Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage respaldó a la mandataria: "Amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ciertamente está ayudando", expresó durante una presentación en Nuevo León.

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

Sheinbaum Pardo informa sobre la investigación del asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar en Guerrero y la presencia de fuerzas federales en la zona.

