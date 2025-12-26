Suicidio en diciembre: no aumenta, pero el riesgo persiste

logo pulso
No hay repunte, pero persisten factores de riesgo

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 08:05 a.m.
A
Aunque existe la creencia de que los suicidios aumentan en Navidad y Año Nuevo, los datos oficiales no confirman un repunte en diciembre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y análisis epidemiológicos internacionales, diciembre suele registrar menos casos que otros meses, mientras que los picos se concentran en primavera y verano.

En México, cifras del INEGI muestran que no hay un incremento estacional significativo en diciembre, aunque especialistas advierten que las fechas decembrinas sí pueden agravar factores de riesgo en personas vulnerables, como depresión, ansiedad, consumo de alcohol, conflictos familiares y soledad.

La Secretaría de Salud ha señalado que el suicidio está asociado principalmente a trastornos mentales no atendidos, estrés económico y aislamiento social, condiciones que pueden intensificarse durante el cierre de año, aunque no se traduzcan en un aumento estadístico inmediato.

