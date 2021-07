Anuncia AMLO que Pemex venderá gas LP para combatir en incremento

Ante el incremento en los precios de Gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en tres meses Pemex creará la empresa "Gas Bienestar" que distribuidora cilindros con el combustible a precios justos en las colonias del país para abrir la competencia en el sector.

"Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas, a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos en las colonias populares".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reconoció que en el precio del gas no ha podido cumplir su compromiso de que no aumente porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de ganancias muy altos.

"Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor un precio muy elevado".

Por ello dijo ayer tomó la decisión de crear una empresa que va a depender de Pemex, que se hará cargo de la distribución y no se le quitará el derecho a los distribuidores particulares de gas ya establecidos.

Señaló que Pemex comprará camiones, equipos y cilindros para la distribución del gas.

En el caso del gas natural, el Mandatario dijo que se analiza una opción similar porque hay un excedente de ese energético por las tranzas que se hicieron en las pasadas administraciones.