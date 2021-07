Anuncia AMLO un decreto para liberar a presos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista un decreto para liberar a presos federales que hayan sido víctimas de tortura, además de aquellos que llevan más de 10 años esperando sentencia, así como de los presos de más de 75 años detenidos por delitos no graves y de quienes, con más de 65 años, padezcan enfermedades crónicas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que su decreto, que es elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob), será presentado formalmente la próxima semana y el plazo de liberación, señalo, no será mayor al 15 de septiembre. Indicó que aquellos presos que aleguen tortura se comprobará mediante el Protocolo de Estambul.

"Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial: primero, internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén por delitos no graves van a ser liberados; dos, adultos mayores de 75 años, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados", dijo el presidente.

"Tres, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud (Ssa) que haga los diagnósticos correspondientes. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado", detalló.

Acompañado por Olga Sánchez Cordero, titular de Secretaría de Gobernación (Segob), y por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el Mandatario federal reclamó que hay miles de presos, tanto del fuero común como del federal, sin sentencia, pese a que, indicó, la justicia debe ser expedita.

"Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia, y que no sólo es fuero federal, también es fuero común, y es la mayoría", dijo.