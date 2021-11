Anuncia el PRI que no apoyará discusión de reforma eléctrica de AMLO antes de junio

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó de "tontas" e "irresponsables" las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien este sábado dijo que a su partido le toca borrar al PRI del mapa político mexicano en las próximas elecciones.

En conferencia de prensa, el líder tricolor sostuvo que se trató de una "falta de respeto" que le cerró a Morena las puertas del diálogo con el PRI.

"En el PRI somos un partido político opositor que sí construye acuerdos y consensos, pero basado en el respeto y en el diálogo, lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado con esas declaraciones irresponsables, tontas e irreverentes que no ayudan a nada para la construcción de acuerdos y consensos para el bienestar de México, es cerrar la puerta al diálogo con nosotros, porque es una falta de respeto", expresó.

Del plato a la boca, se cae la sopa: PRI a Morena

Por ese motivo, adelantó que su bancada en la Cámara de Diputados, no apoyará la propuesta de Morena para subir al pleno la Reforma Eléctrica en el mes de abril. Recordó que si bien habían sido receptivos en el tema, "del plato a la boca se cae la sopa", más aún tras las declaraciones de Delgado Carrillo.

"Tengan con su Reforma Energética, como ellos dicen "tengan pa' que aprendan" porque la vamos a discutir después de junio, del plato a la boca se cae la sopa, hoy lo que podemos decir es que el PRI tiene una posición firme y clara, apertura, discusión, pero no estaremos sujetos ni a caprichos ni a presiones de ningún partido político. Morena debe de tener claro que con su soberbia lo que siempre va a recibir es un rotundo no del PRI y de la oposición", indicó el priista.

Sostuvo que Morena no escucha y no tiene apertura: "Que quede claro que quien está dando la espalda a la ciudadanía es Morena. Tienen una posición que no construye, que es egoísta, una posición que es egocéntrica, una posición que falta a cualquier compromiso".

Alejandro Moreno le recomendó a Mario Delgado que en lugar de estar haciendo declaraciones "tontas", se ocupe de su partido que "se está cayendo a pedazos".

"Lo que debería hacer un dirigente como el de Morena es responsabilizarse de sus temas internos, está hecho un desastre, Morena no tiene ni pies ni cabeza, el gobierno no camina, se están cayendo a pedazos, están dividiéndose", advirtió.

Finalmente, denunció que los guindas tienen a sus "candidatitos" haciendo campaña por todo el país, adelantándose con mucho tiempo las campañas y violando con ello las reglas electorales.

"Nosotros queremos preguntarles; ¿en calidad de qué recorren el país?, ¿de servidores públicos con recursos públicos?, ¿de candidatos a la Presidencia de la República?, que se definan, porque al final del camino no constituye hoy una fortaleza en el proceso democrático que vivimos en el país y eso es lamentable", concluyó.