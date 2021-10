Anuncia Morena iniciativa para prohibir venta de niñas en matrimonio

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Martha Lucía Micher, anunció que la bancada de Morena presentará una iniciativa de ley desde los ámbitos civil y penal para prohibir en definitiva la venta de niñas para matrimonios como ocurre en varios estados del país.

Al referirse a los acuerdos qué hay entre familias en la Montaña de Guerrero y otras comunidades indígenas para vender y comprar niñas, a fin de llevar a cabo casamientos forzados, la legisladora de Morena subrayó que las mujeres "no son mercancías, tienen derechos y uno de ellos es el de decidir con quién y cuándo compartir su vida en una relación matrimonial o de pareja".

Además, afirmo que los matrimonios forzados ofenden la dignidad de las mujeres y ponen en riesgo su seguridad, su libertad, e incluso, su vida.

"Nosotras y nosotros en Morena respetamos esos usos y costumbres, podemos no estar de acuerdo, pero los respetamos. Sin embargo, hemos tomado una decisión en el grupo parlamentario de Morena de presentar una iniciativa para analizar a fondo y para modificar los artículos que se refieran a este tipo de situaciones. El matrimonio forzado (...) es la acción que realizan entre dos familias, se paga dinero a la familia de ella y si son víctimas de violencia las mujeres solicitan regresar a sus hogares, pero las familias de quienes compraron a esas niñas y adolescentes exigen el doble o el triple de lo que fue pagado por esta mujer", relató.

El senador del PRI por Guerrero, Manuel Añorve, se pronunció por la implementación de un plan integral de concientización y erradicación del matrimonio infantil forzado.

"Legislamos en el 2019 para que se pusiera una penalidad de 4 a 10 años; es práctica basada en usos y costumbres que, obviamente, rechazamos porque estamos en nuevo milenio. Solamente un dato que es importante señalarlo, el 68 por ciento de las mujeres indígenas en México, desgraciadamente, están en esta ruta del matrimonio infantil forzado. (...) Yo quiero hacer un exhorto respetuoso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional DIF y a la Fiscalía General de la República para que exista una campaña de difusión, una campaña de prevención que se conozca de la penalidad".

La senadora del PAN, Xóchitl Galvez, recordó que en la Constitución está prohibido el matrimonio infantil y la violación de los derechos humanos de las mujeres indígenas, por lo que pidió que se castigue ejemplarmente esa práctica y no se escuden las autoridades en el pretexto de los, usos y costumbres.

"Desafortunadamente es muy cómodo para alguna autoridad corrupta decir que se trata de usos y costumbres para no hacer su trabajo. Yo desde aquí quiero exigir que se castigue al presunto violador de la niña de 15 años, porque ni siquiera era con quien había contraído matrimonio, era su suegro y esta persona estaba cometiendo un delito y el Gobierno del estado (de Guerrero), que hoy celebro que esté en manos de una mujer, debe de investigar y castigar al responsable como abuso sexual", puntualizó la panista.