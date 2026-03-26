Anuncian 2 mil mdp en apoyos para modernizar autotransporte

Tras la presentación del programa para sustitución de autotransporte de carga en México, Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reconoció los apoyos a la industria impulsado por el gobierno de México y el apoyo brindado por la Secretaría de Economía.

"Este anuncio representa, en verdad, una decisión estratégica en beneficio del país y sobre todo de las y los mexicanos. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía: más del 80% de las mercancías y millones de personas se movilizan a lo largo de nuestro país con nuestros productos. De hecho, todas las industrias utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas", dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de marzo, indicó que modernizar la flota vehicular es una necesidad "apremiante" que tendrá impactos positivos profundos: como mejorar la seguridad vial al incorporar vehículos con tecnologías avanzadas, hacer el transporte más eficiente así como reducir emisiones contaminantes.

"Alienta el crecimiento del país al hacer más eficiente y productivo el autotransporte con el mayor tiempo también y apoyo a las micro y pequeñas empresas (...) Y sobre todo, impulsa una movilidad más incluyente que genera bienestar social con un autotransporte más accesible, moderno y digno para todas y todos", expresó.

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El presidente de la ANPACT agregó que planes como estos fortalecen a la industria automotriz de vehículos de pasaje y de carga, un sector que además de generar 200 mil empleos, fomenta la inversión en el país, genera derrama económica y desarrollo regional.

"Asimismo, mediante el impulso al financiamiento a través de la banca de desarrollo con nacional financiera, el financiamiento de las importaciones de vehículos pesados usados y el avance en las normas de seguridad, se fortalece un ecosistema más competitivo, seguro y sostenible con carácter social", mencionó.

Recordó que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones integra a 15 empresas automotrices de vehículos pesados, por lo que este paquete anunciado por Marcelo Ebrard Casaubón, apuesta por el crecimiento y la prosperidad compartida.

El titular de la Secretaría de Economía presentó esta mañana un programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados. Ebrard Casaubón explicó que es una estrategia respaldada por el Plan México que contempla una inversión inicial de 2 mil millones de pesos para incentivar la renovación de flotillas desde este mismo año.