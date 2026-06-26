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Aprehenden al "Sierra 1", objetivo en Michoacán

Por El Universal

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden al "Sierra 1", objetivo en Michoacán
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      Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Michoacán a Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1", considerado objetivo prioritario por el Gabinete de Seguridad por ser uno de los principales generadores de violencia en Morelia, ligado a los delitos de extorsión, homicidio y secuestro.

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que este sujeto ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

      "Al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia", detalló.

      El secretario de Seguridad señaló que durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y que también fue detenida una mujer.

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      "Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, seguimos trabajando de manera coordinada para detener a quienes generan violencia, proteger a las familias y cerrar el paso a las redes criminales que dañan a la población y a los sectores productivos de la entidad", garantizó García Harfuch.

      La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC.

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