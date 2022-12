Aprueba Senado en lo general segundo dictamen del Plan B

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República aprobó en lo general, el segundo de los dictámenes de la reforma a leyes secundarias en materia electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente con el voto en contra del líder del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y el senador de esa bancada Rafael Espino.

Con 65 votos a favor y 52 en contra, el pleno de la Cámara Alta avaló la minuta de con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda.

"No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

"Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita", establece la reforma.

Al argumentar su voto en contra, el senador del PAN Damián Zepeda lamentó que la mayoría morenista y sus aliados autorice al gobierno a hacer propaganda y contratar campañas de publicidad de cualquier área de la administración pública en medio de procesos electorales y no solo de Salud, Educación y protección civil, como es actualmente.

Denunció que con ello, el presidente López Obrador podrá hacer campaña en favor de su partido desde la conferencia de prensa mañanera.

"Si al Presidente le preguntan en una entrevista una cosa y contesta y da su opinión, eso no es propaganda, pero hacerlo de manera sistemática claro que sí, pero no se quedan ahí sino que quieren que se puedan contratar campañas de difusión con recursos públicos durante las campañas.

"Yo nada más quiero recordar que el presidente López obrador hizo toda una movilización porque el presidente (Vicente) Fox opinaba y consideró que era un abuso, ¿o ya no se acuerdan de eso? Y salió y dijo: ¡cállate chachalaca! ¿no se acuerdan de eso?, bueno, se quedaba en pañales el presidente Fox con lo que esta reforma le permite al presidente López Obrador", recalcó.

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu reiteró que con esta reforma se refuerza el carácter autócrata del presidente López Obrador.

"Nos encontramos con este dictamen en una vuelta en u para situarnos prácticamente en el punto de partida de la construcción democrática de México. Otra vez la confusión entre gobierno y partido oficial, otra vez condiciones estructurales de inequidad para la competencia democrática, otra vez el uso de recursos públicos para promover las candidaturas del gobierno y para permanentemente hacer campaña", recriminó.