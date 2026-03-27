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Aprueban Comité Técnico para evaluar aspirantes al INE

La Jucopo designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá

Por El Universal

Marzo 27, 2026 01:01 p.m.
A
Aprueban Comité Técnico para evaluar aspirantes al INE

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se designa la integración del Comité Técnico de Evaluación, para calificar los perfiles de los aspirantes a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Jucopo designó a Marcela Elena Fernández DomínguezRubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

El Comité deberá seleccionar a las personas mejor evaluadas en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, es decir, tres consejeros; y remitir las propuestas a la Junta de Coordinación Política.

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El Comité fue instalado hoy, a las 11:00 horas, e inició sus funciones de evaluación de los candidatos a ocupar tres cargos de consejero del INE, por nueve años.

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