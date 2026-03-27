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Cerrarán oficinas del INE del 2 al 4 de abril

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cerrarán oficinas del INE del 2 al 4 de abril

CIUDAD VALLES.- El INE tendrá cerradas sus puertas durante el fin de semana próximo, del 2 al 4 de abril, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por parte de la dependencia. Como parte de una "planeación institucional" el módulo de atención ciudadana de la calle Zaragoza, en el centro de Valles, tendrá las puertas cerradas del jueves 2 al sábado 4 de abril, reanudando actividades el lunes 6 de abril.

Esta medida fue aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y durante esos días no habrá servicio de trámites para obtener la credencial de este instituto.


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