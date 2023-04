Aprueban en lo general Ley de Ciencia y Tecnología

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Se avaló por 257 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 208 sufragios en contra por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, así como dos abstenciones, de los diputados presentes de las distintas fracciones.

Tras la votación, el pleno continuó con el análisis de las varias reservas a la Ley que en este momento están siendo presentadas.

Lo anterior ante las acusaciones por parte de la oposición de que el proyecto no pasó por el debido proceso, toda vez que se pactaron siete parlamentos abiertos y solo se realizaron dos.

"Esta ley es antifederalista, concentra todo en el Ejecutivo. El plan, el dinero, todo, y se elimina de la ley el objetivo del 1% del Producto Interno Bruto en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación", denunció el diputado naranja, Salomón Chertorivski.

La propuesta presidencial, establece que habrá un nuevo consejo de ciencia que, el cual seguirá siendo un organismo descentralizado del Estado Mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad. Dicho organismo actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal.

En una larga sesión, que arrancó a primera hora este miércoles, donde se posicionaron posturas, y luego de posiciones a favor en contra, en el pleno de la Cámara de Diputados se recibieron una buena cantidad de reservas que serán presentadas tras la votación que en lo general y en lo particular fue dado a conocer este miércoles antes de las 9 de la mañana.

A pesar de que no estaba enrolada en el orden del día, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados, aprobaron votar "de inmediato", el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el séptimo albazo donde Morena y aliados avalaron discutir "de inmediato" la Ley de Ciencia y Tecnología.

Durante la sesión que inició ayer martes y se prolongó hasta la mañana de este miércoles, la Mesa Directiva dio declaratoria de publicidad de la iniciativa que se avaló ayer al interior de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación por 15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

La ley prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas, lo que fue considerado por los opositores como una política discriminatoria.