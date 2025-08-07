Aranceles de EU impactan en industria de autopartes de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De enero a mayo, el valor de la producción de autopartes se ubicó en 48 mil 445 millones de dólares, una disminución de 8.6% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Aunque en mayo, la producción de autopartes tuvo una ligera recuperación de 5% respecto a abril, con un valor de 10 mil 225 millones de dólares.

Gabriel Padilla, director general de la INA, dijo que este resultado en la producción de autopartes responde al comportamiento de la producción y venta de vehículos en Estados Unidos.

"La producción de autopartes tiene una correlación con la producción y venta de autos en Estados Unidos", indicó, en conferencia de prensa.

En mayo, la venta de vehículos en Estados Unidos fue de un millón 468 mil 632 unidades, unos cinco mil 139 vehículos más que en abril.

Sin embargo, en junio se vendieron un millón 259 mil 037 vehículos en el mercado estadounidense, y se fabricaron 859 mil 488 unidades.

"Para junio se estima que la producción de autopartes tenga una contracción por el comportamiento del mercado estadounidense, por una menor venta de autos en junio", agregó Padilla.

La INA estima que el valor de la producción de autopartes cerrará el año con una caída de 9% respecto al año anterior.

Además de la producción y venta de autos en el mercado estadounidense, la aplicación de aranceles también ha afectado la producción de componentes automotrices en México.

De enero a mayo, las autopartes más afectadas por una menor producción debido a los aranceles fueron las categorías con alto contenido de acero, aluminio y cobre, este último metal paga un arancel de 50%.

Sobre todo, en piezas como partes estampadas, suspensión, piezas de aire acondicionado, bisagras y soportes, detalló Padilla.

La afectación, agregó, es distinta en cada empresa, pues depende del grado de integración, composición o proporción de aluminio o acero, los cuales no están presentes en la misma cantidad en una suspensión o transmisión que en un cinturón de seguridad, ya que el arancel aplica solo a la parte proporcional que contiene ese metal.

"Se ha dificultado la administración de cómo determinar el arancel y se paga en territorio estadounidense y es una presión inmediata para quien importa. Si absorbe el costo de ese arancel o si lo va decantado hacia el consumidor final", indicó Padilla.

Producción automotriz incrementa 2.3% en julio

En tanto, la producción automotriz registró un incremento de 2.3% en julio, con la fabricación de 309 mil 453 vehículos, según el Inegi.

En el acumulado a julio, la producción automotriz tuvo un ligero crecimiento de 0.7%, con la fabricación de dos millones 316 mil 173 unidades.

En julio, las armadoras que más incrementaron su producción fueron Stellantis con 42%; JAC, 30%; Toyota, 13%; Nissan, 11%; BMW, 10.5%; y General Motors un 2.6%.

En cuanto a exportación, se enviaron 289 mil 598 vehículos al extranjero, un 8% más que en julio de 2024.

Aunque en el acumulado a julio, se han exportado 1.3% vehículos menos que el año anterior, con un millón 955 mil 782 unidades.