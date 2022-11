Ariadna, Debanhi, Julissa... feminicidios que marcan a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- En México los feminicidios aumentan todos los días. Otro caso de violencia contra las mujeres se reportó este año, la víctima, Ariadna Fernanda López Díaz fue asesinada luego de que tomó un taxi en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, según reportaron sus conocidos.

Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

De enero a agosto de 2022, se han registrado 600 feminicidios y mil 905 homicidios dolosos contra mujeres, lo que representa un total de 2 mil 505 mujeres asesinadas en los primeros meses del año que ya está por terminar. Recordamos algunos, de los miles de casos, que han dejado un inmenso dolor y marcado al país con las muertes por violencia de género en este año.

El feminicidio de una mujer muy fuerte; el caso de Nayeli, la fisicoculturista de San Luis Potosí. En su ficha de búsqueda la describen como una mujer de 1.76 centímetros. Tiene ojos cafés, cabello castaño oscuro largo hasta los hombros, la última vez que fue vista vestía sudadera color verde, pants color negro y tenis azules.

Su nombre era Nayeli Alfaro Silva, joven de 25 años, quien fue encontrada sin vida en un predio de la localidad de Santa Rita, de la delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí.

En marzo de este año, de acuerdo con la madre de la víctima, fue la última vez que se le vio viva.

Un mes después, José Luis Ruiz Contreras, fiscal de San Luis Potosí, convocó a una rueda de prensa para mencionar que con el hallazgo se puede tener indicios que hacen pensar que se trata de la joven Nayeli.

Al comunicarse con la mamá y el papá de la mujer para hacerle saber sobre la localización del cuerpo, se les mencionó que estaba en estado de putrefacción, hinchado y que las partes inferiores estaban carcomidas.

A través de la página "Buscando a Nayeli Alfaro Silva", sus padres Lorena Silva y Jesús Alfaro, informaron que los restos encontrados el 1 de abril en un predio cercano al camino a Santa Rita, Villa de Pozos, si corresponden a su hija.

El viernes 29 de abril el cuerpo de Nayeli fue velado en las capillas de Protecto Deco. Más de 100 personas, entre familiares y amigos, acompañaron a sus padres, Lorena Silva y Jesús Alfaro. El ataúd se rodeó de flores blancas y dos fotografías de la joven acompañaban su cuerpo en la sala de velación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que durante la tarde del jueves 14 de abril, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) Uriel "N", quien contaba con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas. Él era la pareja sentimental de Nayeli Alfaro y su probable feminicida.

Caso Debanhi, un crimen que enfureció al país. En dos semanas, la familia Escobar Bazaldúa quedó fracturada para siempre: la más pequeña de sus integrantes, Debanhi Susana, de sólo 18 años, desapareció en una de las carreteras más peligrosas del país y luego fue hallada sin vida en una cisterna, a metros de donde siempre fue buscada. En medio de días de investigaciones, protestas y, sobre todo muchas preguntas. Ella fue víctima de feminicidio.

Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril, mientras Debanhi se arreglaba para ir a una fiesta. Su madre, Dolores Bazaldúa, le pidió que no fuera, porque tenían que viajar para tomar sus vacaciones antes del regreso a clases, ya que tanto ella como su esposo son maestros. La joven la convenció con el argumento de que regresaría pronto.

Hasta 11 días después de su desaparición y dos días antes del hallazgo del cuerpo, la fiscalía le mostró al padre de la joven un video en el que se observa que Juan David dirigió su mano hacia los pechos de su hija, lo que habría detonado que ella bajara del auto. Pese a ello, acusa el padre de Debanhi, el titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas, protege al acosador, al sostener que no había delito que perseguir.

Durante los 13 días de búsqueda, Mario Escobar, su esposa, voluntarios, así como otros familiares y amigos de Debanhi trataron de localizarla. Su lugar de reunión para las jornadas diarias lo establecieron a la sombra de un árbol ubicado frente al motel Nueva Castilla, y apenas a unos 25 metros de la cisterna donde fue localizado el cuerpo de la estudiante de Derecho.

El detalle de la cercanía entre el sitio donde fue hallado el cuerpo, tras haber realizado cuatro inspecciones incluso con el apoyo de binomios caninos, y el lugar en el que diariamente se citaban para salir a buscar a Debanhi hizo enfurecer a Mario Escobar, pues consideró que su hija no cayó ahí accidentalmente, sino que ahí "sembraron" el cadáver.

Luego, los regresaron al improvisado campamento junto al motel y el fiscal especializado Rodolfo Salinas le soltó: "Hay un cuerpo", a lo que el señor Mario respondió: "¿Cómo que hay un cuerpo aquí?, no es la primera vez que vienes aquí, Rodolfo, van cuatro o cinco veces, no me salgas con que es mi hija porque me partes el corazón".

La versión inicial de que pudo ser víctima de una caída accidental se vino abajo, porque el resultado de la necropsia arrojó que murió por contusión profunda de cráneo y sus pulmones no tenían agua, dato indicativo de que al caer a la cisterna ya estaba muerta. Al día siguiente del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra Mujeres y Niñas atrajo el caso, el cual, desde la apertura de la carpeta de investigación, había tenido la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, envió al Congreso local su renuncia al puesto para el que fue designado por el Congreso local el nueve de marzo de 2018, para un periodo de seis años.

Este es un caso sin resolver. Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el feminicidio de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, ocurrida en Escobedo, Nuevo León en abril pasado, ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La cantante asesinada presuntamente por su esposo quien después moriría en prisión. La noche del jueves 23 de junio, comensales del restaurante japonés Suntory fueron testigos de un feminicidio de Yrma Lydya perpetrado por su esposo Jesús Hernández Alcocer, un abogado ligado a personajes polémicos como Onésimo Cepeda y Genaro García Luna.

Alrededor de las 20:00 horas y en medio de una confusión, los presentes escucharon los balazos que le quitaron la vida a la joven mujer que quedó recostada sobre la silla donde minutos antes se encontraba comiendo con quien fuera su esposo.

Yrma Lydya, tenía 21 años y era cantante; compartía el escenario con su colega Dulce en el show "GranDiosas".

La victima entonó su última canción al lado de la agrupación los Herederos del Bolero una noche antes de morir a manos de su esposo; el tema: "Mucho Corazón", de la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar.

Los avances en las indagatorias tras el feminicidio de la cantante revelaron que ella y su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, trataban temas sobre su separación cuando comenzaron a discutir.

La policía de la demarcación llegó de inmediato, antes de que el agresor pudiera salir del lugar, pues se encontraban realizando un rondín en la zona, por lo que los testigos pidieron su intervención; en el lugar quedó asegurado Jesús Hernández Alcocer, no obstante, al ser aprehendido, el agresor "le ofreció dinero al policía bancaria para que lo dejaran ir, pero los policías que llegaron se hicieron cargo de la situación", explicó el testigo.

El guardia de Hernández Alcocer trató de sacar a su jefe de la escena del crimen, pero no fue posible, ya que de inmediato llegaron las autoridades policiales para detenerlo; no obstante, un testigo señaló que "salió corriendo este pelón y luego regresó por él [por el agresor], creímos que quizá se llevó el arma", dijo.

Tras las versiones que se dieron a conocer sobre la desaparición del arma de fuego con la que fuera privada de la vida Yrma Lydya, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de Justicia realizó una diligencia en donde hallaron el arma que se utilizó en el feminicidio de la cantante, el pasado jueves.

El Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio, envío al reclusorio Norte al abogado Jesús Hernández Alcocer, que disparó y mató a su pareja y cantante Yrma Lydya en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en Ciudad de México.

La mañana del martes 4 de octubre, se reportó el fallecimiento de Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya en junio pasado en un privado del restaurante Suntory de la colonia del Valle.

Con la muerte del abogado feminicida, Jesús Hernández Alcocer, quien asesinó a su pareja sentimental la cantante y modelo Yrma Lydya, aseguran las autoridades que el crimen no quedará impune a pesar de que el principal sospechoso y autor material ya murió, de hecho el abogado no fue sentenciado pues las investigaciones continuaban; el caso tiene muchos vacíos legales que lo han demorado, ya que a pesar que el crimen se cometió en un restaurante, el arma homicida no se ha encontrado.

Por el feminicidio de la joven sigue en prisión -igual sin sentencia- Benjamín "N", guardaespaldas persona y hombre de todas las confianzas del abogado feminicida, éste incluso era quien lo cuidaba y lo atendía dentro de prisión, además hay otro chofer prófugo de las autoridades, éste es identificado como "Máximo", quien según las investigaciones fue quien se llevó el arma homicida y por la cual no aparece.

Feminicida es capturado y dice que lo hizo por un videojuego llamado Free Fire. Un sujeto identificado como Lev Norman, asesinó a Lucero Yazmín, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y al ser atrapado por policías locales, aseguró que todo se trataba de un reto de un famoso videojuego llamado Free Fire.

Sin embargo y pese a lo declarado por Lev, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que no está confirmado que el móvil del asesinato sea el videojuego, ni tampoco si hay relación entre el agresor y la víctima.

Un juez de Control del Poder Judicial del Estado de México impuso prisión preventiva de carácter oficiosa a Lev Norman, presunto responsable del feminicidio de Lucero, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx, registrado en el municipio de San Mateo Atenco, además es acusado por provocar lesiones a Geovanny "N", hermano de la víctima.

Durante la audiencia inicial se dio a conocer que dentro de la vivienda de la joven de 23 años de edad, sólo se encontraron diversas partes de su cuerpo, pero no localizaron órganos internos, ya que se presume que fueron arrojados al drenaje.

El 13 de octubre Lev Norman "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de una joven, hecho ocurrido el pasado 3 de octubre en San Mateo Atenco, Estado de México.

Julissa tenía 9 años cuando Moisés le arrebató la vida. Una menor de nueve años de edad fue localizada sin vida dentro de su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, presuntamente agredida sexualmente por un vecino, que después la privó de la vida.

De acuerdo con autoridades municipales, los hechos ocurrieron en una vecindad ubicada en la calle 13 de la colonia Maravillas, dónde al parecer uno de los vecinos aprovechó que la madre de la menor salió de casa, para cometer el ilícito.

La tarde del 16 de octubre, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con la Comisión Nacional anti Homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron en Hidalgo al presunto responsable del asesinato de una niña de nueve años, ocurrido la noche del jueves en el municipio de Nezahualcóyotl.

Tres días después fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, por un juez del Poder Judicial del Estado de México.

Con las pruebas que aportó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el impartidor de justicia determinó iniciar un proceso legal en contra de Moisés "N", por su probable participación en el crimen.

Julissa, de nueve años de edad, fue sepultada la tarde del domingo en el panteón municipal de Nezahualcóyotl, donde sus familiares exigieron la pena máxima para el responsable de su muerte.