Ariadna, mujer y madre alegre que abordó un taxi y apareció muerta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Una persona de espíritu aventurero con tan solo 27 años a quién le gustaba bailar, cantar, viajar, y conocer. Una mujer alegre y madre de un pequeño de 5 años, así es como su familia describe a Ariadna Fernanda.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Camila Rodríguez, nos comentó que creció junto a Ariadna, además que tenían edades similares y era considerada mucho más que solo una tía. Al fallecer su madre de cáncer, sus tíos y sus sobrinos eran la única familia cercana que tenía, esta situación hizo que Fernanda se tatuara el nombre de su madre en el pecho, con el cual fue identificada.

"No hay forma de describirlo, lo brutal que le pudieron hacer (...), es un alivio saber que ya la encontramos", comentó Camila.

Ariadna no llegaba a su casa desde el domingo y días más tarde la encontraron muerta y con marcas de golpes en el cuerpo, dejando atrás a su hijo de 5 años, quién actualmente se encuentra con su padre, así como algunos proyectos que tenía en mente, ella se dedicaba a ser hostess.

Ariadna Fernanda López Díaz, nació el 5 de julio de 1995, se encontraba emprendiendo un salón de belleza, además de interesarse en la parte turística de los restaurantes. Una mujer alegre que le gustaba cantar, bailar, además de la música rock y las bandas.

Vivía con su mejor amiga en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía de la Venustiano Carranza, no tenían mucho de mudarse a la zona cuando el día 31 de octubre y un día después fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Fue velada por su familia a las 16:00 horas en la Ciudad de México, en la agencia funeraria Grossman, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Otra versión de los hechos. De acuerdo con la familia, Ariadna no llegaba a su casa desde el día domingo donde empezaron a utilizar las redes sociales para encontrarla, así como la presentación de una denuncia formal, días más tarde unos ciclistas encontraron su cuerpo el 31 de octubre.

Los familiares desconocen la existencia de un taxi, "así como los datos que se han pronunciado en redes sociales, y los proporcionados por la Fiscalía son contradictorios", dicen.

Señalan que los hechos de la presunta muerte son que el cuerpo se encontraba en descomposición, a su vez estaba inflamado por los gases digestivos y por eso los moretones, al parecer se ahogó con su propia saliva.

La mejor amiga y compañera de cuarto de Ariadna no ha podido declarar, puesto que se encuentra mal de salud, algunos de los amigos que estuvieron con ella ya declararon ante la Fiscalía.

La familia aún no cuenta con el acta de defunción debido a que es un archivo de investigación.

Lo que sabemos del caso de Ariadna Fernanda López Díaz. Ariadna Fernanda López Díaz, abordó un taxi luego tras salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, el domingo 30 de octubre y un día después fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver de Ariadna y los primeros reportes indicaron que tenía una herida en la cara, pero hasta ese momento fue considerada en calidad de desconocida.

Ariadna, llevaba un vestido café, fue hallada a un costado de la autopista Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán, al norte del estado.

El hallazgo del cuerpo humano se registró alrededor de las 15:00 horas del lunes 31 de octubre, cuando los ciclistas vieron tendido el cadáver en la vía pública.

Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio mantiene en reserva el levantamiento del cadáver, así como los avances de la investigación.