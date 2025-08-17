Aristegui destapa vacaciones de 14 días de "Andy" en Tokio

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Aristegui Noticias dio a conocer que "Andy" López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien vacacionó en Tokio por sus "extenuantes jornadas de trabajo", se alojó durante 14 días en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, "considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón" donde habría pagado cenas de más de 47 mil pesos. La estancia, vacaciones de dos semanas, fue de 177 mil pesos, según el reportaje publicado de forma digital la tarde de este domingo.

Facturas en posesión de dicho medio contrastan con la misiva que compartió el morenista el pasado 5 de agosto, donde, según él, viajó en aerolíneas comerciales y sólo pagó 7 mil 500 pesos por noche de hospedaje.

Si bien, de acuerdo con el portal, esa última cifra es cierta, "Andy" López ocultó gastos ostentosos como las cuentas restauranteras que superan la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos.

Además, detalló que actualmente no es posible hacer una comparación con el salario actual del secretario de Morena, ya que no ha actualizado sus obligaciones de transparencia y Camila Martínez, secretaria de Morena, no ha dado respuesta a pregunta expresa de Aristegui Noticias.

"Andy" López Beltrán, los gastos en Tokio y consumos en restaurantes

El medio, fundado por la periodista Carmen Aristegui, expuso dos facturas durante los 14 días de descanso del hijo del expresidente López Obrador.

La primera abarca del 15 al 21 de julio, y exhibe un gasto total de 500 mil 410 yenes, equivalente a 63 mil 57 pesos mexicanos. Al hospedaje, subraya, se le suman cargos por servicio a la habitación, un paquete de "fitness and spa", cuatro servicios de minibar y lavandería.

En la segunda factura, la fecha cubierta es del 22 al 28 de julio, y es por 905 mil 120 yenes, lo que equivale a 114 mil 164 pesos. En este último caso, además del cuarto, se cobraron servicios de restaurantes y un cargo adicional por "envío de objetos perdidos" para su recuperación.

"Andy" López Beltrán, por tanto, degustó alimentos en cuatro de los siete restaurantes y bares del hotel japonés. Según el portal, el martes 22 de julio se registró la comida más cara del morenista.

Ese día, afirma, la cuenta en el restaurante "Sasanka", especializado en cocina japonesa sobre plancha de hierro, fue de 377 mil 600 yenes (47 mil 627 pesos).

Además, durante el viaje vacacional también hubo gastos en el uso de spa y lavandería, incluidos en la primera factura. Tan solo en uso del spa, pagó 30 mil 800 yenes, equivalente a 3 mil 884 pesos.

"Mis adversarios mandaron espías a fotografiarme": "Andy" López

El secretario de Morena publicó una carta el 5 de agosto defendiéndose de la polémica que desató una serie de fotografías suyas en Tokio, Japón, compartidas por el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa Huerta.

En su Instagram oficial, difundió una misiva acusando que sus adversarios y los "hipócritas conservadores" mandaron espías a acosarlo, fotografiarlo y emprender una campaña de linchamiento político en su contra "impregnada de odio, clasismo y calumnias".

Sin embargo, pese a las críticas, expresó que se mantiene firme al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.