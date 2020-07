Arranca Murat censo de viviendas afectadas por sismo en Oaxaca

El gobierno de Oaxaca, en coordinación con autoridades federales y municipales, comenzó oficialmente el censo de las casas que resultaron con daños tras el sismo de 7.4 grados que el pasado 23 de junio golpeó a la entidad, principalmente a las regiones Costa y Sierra Sur.

Este domingo, el gobernador Alejandro Murat recorrió comunidades y municipios de la Costa como Pochutla, Loxicha y Tonameca, para supervisar la entrega ayuda alimentaria a los damnificados y la verificación de daños, la cual se realiza de forma coordinada por personal de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), servidores de la Nación y representantes de los gobiernos municipales.

En la Agencia Municipal Los Naranjos Esquipulas, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla, Murat entregó directamente a los afectados los comprobantes del censo realizado en sus domicilios. Sólo en esta pequeña comunidad son 50 las casas dañadas.

"Me honra mucho ser el primer gobernador que visita Los Naranjos, quiero que sepan que me tienen de aliado, que no están solos", subrayó en presencia de la presidenta municipal de San Pedro Pochutla, Saimy Pineda Velasco.

De acuerdo con Antonio Amaro Cancino, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), ya han aterrizado apoyos para 26 mil personas afectadas y están calendarizadas las visitas para censar a las distintas comunidades, luego de que dicha información debe enviarse antes del 22 de julio "para que puedan salir inmediatamente los apoyos para el daño parcial que puede ser de 30 mil pesos, o de 120 mil si es daño total".

Sobre las viviendas afectadas, el titular de la Cevi, Alfonso Martínez Ruiz, detalló a los habitantes de estas comunidades de la Costa que brigadas conformadas por representantes municipales, estatales y federales recorrerán casa por casa para realizar los censos, quienes entregarán un comprobante de folio debidamente firmado, para que después los damnificados puedan acceder a los apoyos.

Respecto a la infraestructura educativa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, manifestó tres brigadas han recorrido los 16 municipios de la Costa que se vieron afectados, y han detectado 183 escuelas de educación básica, media superior y superior con daños menores. En todo el estado, hasta el corte de hoy, se contabilizan 778 escuelas con daños.

En esta gira, en la que el gobernador estuvo acompañado de su esposa Ivette Morán, presidenta honoraria del DIF, así como de integrantes de su gabinete, se hizo entrega de distintos apoyos en función de las necesidades locales.

En Pochutla, el mandatario recorrió las instalaciones de la Primaria Rural Benito Juárez, que resultó afectada por el sismo y que será intervenida para garantizar la seguridad de los alumnos y entregó mobiliario y equipo escolar a 62 escuelas de nivel básico de 27 localidades de esta región, beneficiando a más de 7 mil 900 alumnos, que representa una inversión de 3.18 millones de pesos.

Mientras que en Candelaria Loxicha, entregó una ambulancia de traslados, la cual tuvo una inversión de un millón 350 mil pesos y atenderá las emergencias en el municipio.

En Santa María Tonameca, el gobernador supervisó las afectaciones que sufrió el puente vehicular que conduce a la cabecera municipal, cuya estructura se encuentra dañada y el acceso a vehículos ha sido restringido.

Tras revisar el dictamen, Murat informó que se rehabilitará esta infraestructura, para lo cual se requerirá una inversión de 50 millones de pesos, de los cuales el Gobierno de Oaxaca aportará la mitad y el resto la Federación, a través del Fonden.

Además, durante la gira por la Costa las autoridades estatales hicieron entrega de despensas, canastas alimentarias, kits de aseo personal y de limpieza, colchonetas, cobertores, cubrebocas KN 95, entre otros; lo que benefició a 72 municipios de la zona.