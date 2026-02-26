Arriaga acusa a funcionarios de impedir su regreso como académico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Será hasta agosto próximo cuando el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

, se

como académico de la(UACJ); así lo acordó elde esta institución educativa.Según medios locales, este miércoles eltomó conocimiento delpor Arriaga, en el que informó laen la SEP para integrarse de nuevo a la plantilla docente.Pero los integrantes delclave que gestiona, regula y aprueba asuntos académicos esenciales, incluyendo la creación o modificación de planes de estudio, reglamentos internos y políticas docentes,que el académico sea sus labores al comenzar el ciclo escolar del"Ganó @MaruCampos_G Y @mario_delgado, pero esto no es el fin... ¡Nuestra lucha no es laboral, no es por puestos, es por una, emancipadora, crítica y popular!", escribió hoy Arriaga en suEse mensaje lo acompañó con unpor, en el que piden que el funcionario sea"Obstaculizar su reincorporación no solo es un agravio individual, sino que representa unpara la educación pública porque sienta precedentes que pueden afectar el, vulnerar los derechos laborales del personal académico, favorecer la criminalización de pensamientos críticos o alternativos, debilitar la autonomía universitaria, precarizar el trabajo docente y erosionar la libertad de expresión".-----Arriaga responsabiliza apor impedir su regreso como profesorResponsabilizan también a la, por "las declaraciones inoportunas e irreflexivas que tienen otro propósito: impedir por todos los medios posibles queregrese como profesor a la UACJ, de donde partió en 2018, con base en una, para ocupar unen la naciente administración del expresidente"¿En qué fundan nuestra gobernadora y sus seguidores estapara impedir la reincorporación de undel Departamento de Humanidades de la institución de educación superior que en los últimos 25 años ha tenido, sin duda, el mejor desempeño académico dentro de nuestro estado?".Mencionan que a Arriaga se le culpa de "labásica, además de un, que ya fue cesado por una autoridad superior; es un individuo irracional, que no entiende que los cargos no son eternos y que con sus desplantes ha mostrado la incapacidad de lospara mantener el orden dentro del gobierno y, más allá, dentro del propio partido".