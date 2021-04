Arriaga envía "mensaje motivacional" a quienes rediseñan libros de SEP

El mensaje motivacional que Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, envió a los más de 2 mil 300 maestros y diseñadores que conforman el grupo que trabaja, sin paga de por medio, el rediseño de los Libros de Texto Gratuito antes de mayo, insistió en la "nobleza" de la labor que están haciendo, en lo "histórico" del proyecto y en las implicaciones que tendrá en el currículo de todos pues "la certificación está avalada" por la SEP.

En el audio de 4 minutos y medio, el funcionario apeló a lo que llama "la cuestión vocacional" de los participantes y les pide que no permitan "que el desánimo se apodere del equipo leyendo notas como las que ofrecen algunos medios de comunicación donde señalan que los equipos están compuestos por personas sin experiencia".

Les dice que "la realidad no se diseña en un escritorio sino en un trabajo colectivo que tolera el esfuerzo y la experiencia de todos", y luego de insistirles en que se apuren a entregar su trabajo correspondiente para que no lo hagan al final de manera apresurada, y que más bien ocupen la Semana Santa para reflexionar sobre las secuencias didácticas que deben entregar, hizo mención del trabajo sin paga que están haciendo.

"Comprendo que algunos se sientan ofendidos porque no se ofrece algún pago o remuneración económica y entiendo que vivimos momentos difíciles pero estamos aquí por una cuestión vocacional, si a ello le suman que en este momento nos encontramos en época electoral y no podemos ofrecer una remuneración porque podría malinterpretarse manchando el proceso y el espíritu del proyecto", puntualizó Arriaga en el audio que envió a los profesores y diseñadores que están en capacitación desde hace varias semanas.

El funcionario trata de convencerlos de que poseer un documento de su participación tendrá un impacto en los sistemas de estímulos académicos de todas sus instituciones y los colocará como parte de un colectivo fundamental en el desarrollo educativo del país y que incluso podrían formar parte de un Sistema Nacional de Diseñadores de Materiales Educativos.

"¿No sería hermoso que si su material es seleccionado debajo del título de la actividad al inicio de la secuencia didáctica se señale: 'diseñado por...' se coloque ahí su nombre acompañado de la institución que representan y los años de servicio frente a grupo?", dijo Marx Arriaga, quien les pide además que "no pierdan el tiempo" enfrentándose en redes sociales con aquellos que no creen en la nobleza y el trabajo colegiado que están desarrollando.

Marx Arriaga, dispuesto a escuchar insultos, pero desactiva los "molestos" mensajes

"En mi caso, mi obligación es buscar las maneras de que no se cierren las convocatorias y si ello implica escuchar insultos, mentiras... asumo mi responsabilidad este es un trabajo de todos y no podemos bajar los brazos y aceptar una derrota, es nuestra oportunidad para cambiar los libros de texto gratuitos en México no la desaprovechemos", afirmó el funcionario que fue director general de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura.

En redes sociales también circularon capturas de pantalla de la comunicación que Arriaga ha sostenido con los participantes a través de un chat por WhatsApp, en el que, en palabras del funcionario, se deshabilitaron los comentarios porque es "molesta" la saturación de mensajes.

"De cualquier manera, siempre estará mi número abierto para intentar resolver sus dudas. No se tomen a mal dicha decisión y sean pacientes en las respuestas que pueda ofrecerles", escribió.

Las críticas al proyecto son por "desconocimiento"

En el mensaje de bienvenida al grupo de esta red social, Arriaga explicó que el diseño de los materiales era asumido por "una élite académica, cultural y política" que planteaba el adoctrinamiento del régimen en turno. "Hoy el panorama cambió. Aquellas élites fueron desplazadas y se busca que los sectores marginados ocupen aquellos espacios", aseguró el funcionario.

El ex director general de Bibliotecas insistió, como lo ha hecho en videos y audios, en que esta convocatoria es "histórica" porque le permite a todos los docentes, académicos, cronistas, bibliotecarios y población en general "participar sin ser excluido por su condición social, racial, de género".

En otro video, dirigido a los artistas visuales, que ha sido compartido también por WhatsApp, Arriaga también insistió en que hay críticas hechas "con desconocimiento" hacia su proyecto. "No deseamos ninguna discusión o confrontación, al contrario, sirva este mensaje para alentar la concepción y factura de los libros de texto como una herramienta creada entre todos", dijo.

El video en el que sólo se escucha su voz y es visualmente acompañado por imágenes realizadas por ilustradores, así como por animaciones y portadas de libros de texto, Arriaga aseguró que "nadie regala su trabajo" y reiteró que la iniciativa no puede ser remunerada debido al periodo electoral y prometió que en próximos "trabajos colectivos" los creadores recibirán "un justo apoyo".

Además, aseguró que está abierto a todas las críticas, las cuales, dijo, "serán escuchadas".