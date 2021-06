Arriaga reconoce que no logró rediseño de 18 de los libros de texto

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, quien emprendió el rediseño apresurado de 18 de los libros de texto gratuitos en dos meses y que se comprometió a tenerlos listos el 31 de mayo pasado, una semana antes de las elecciones, reconoció hoy a través de un audio enviado a los maestros que participaron, que no logró su cometido y que los libros serán entregados de manera escalonada, aunque no dio cuenta de las razones del fracaso.

En un audio que este martes hizo circular entre los grupos de WhatsApp que conformó con los maestros que respondieron a su convocatoria de rediseño y que laboraron sin más pago que un reconocimiento de su participación, el funcionario les dice que debido a la veda electoral no había podido informarles, pero que desde el 7 de junio, los maestros estarían recibiendo sus reconocimientos por su trabajo.

"Insistimos en recordarles que los libros de texto con los contenidos que ustedes crearon irán apareciendo de manera escalonada, siendo los correspondientes a Español tercero y cuarto grados los primeros en ser entregados", afirma Arriaga. Sin embargo no dijo cuándo, ni siquiera si será en el próximo ciclo escolar que se entreguen estos dos libros de los 18 que pretendía rediseñar.

En el audio en poder de EL UNIVERSAL, Marx Arriaga les dice a los profesores que les ha mandado "algunas capturas de pantalla para que evalúen las diferencias en los resultados, poco a poco les enviaremos más y abriremos foros para discutir el alcance y el impacto que pudieran tener estos materiales en todo el país". Los maestros aseguran que es mentira que hayan recibido hasta ahora ninguna de esas capturas de pantalla.

En el audio también les informa que los libros correspondientes al resto de las asignaturas y grados se publicarán posteriormente, "primero debemos trabajarlos. Nuestra idea es que podamos crear entre todos nuevas formas y dinámicas para seguir en contacto, sin embargo todos están en su derecho a dejar los grupos si ese es su deseo, llevándose nuestro más profundo y sincero agradecimiento".

Ayer martes, durante el programa "De todos modos John te llamas" en Canal Once, conducido por John Ackerman, la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, ante la pregunta sobre los libros de texto y las críticas que ha recibido el rediseño, dijo "estamos en ese proceso de reinventar o recomponer".

Agregó, "no solamente son críticas. Ha sido con mucha participación de los docentes esa propuestas metodológicas, eso no se va a quedar ahí, se sigue trabajando, tengo la intención, y a lo mejor lo digo como primicia, de hacer un foro nacional, no se puede quedar ahí, sería egoísmo, que los maestros compartan sus experiencias de lo que les dejo esta pandemia", señaló y dijo que la SEP está abierta a las críticas, también a las propuestas y sugerencias.

Entre las críticas que los propios maestros participantes siguen manifestando está la queja de que el reconocimiento que la SEP les está haciendo llegar carece de Código QR y del sello que la propia SEP exige para que sea un documento con validez. En el chat de WhatsApp los maestros que ya lo recibieron han exigido una respuesta, y Marx Arriaga aún no responde.

Carolina Crowley Rabatté, especialista en Pedagogía y en la Reforma Educativa, asegura que el rediseño de los 18 libros de texto gratuitos es un proyecto que nació fracasado, "ya lo decíamos que nació muerto, fracasado, pues aquí en este audio Marx Arriaga lo confirma; fue un claro fracaso porque la convocatoria era para el rediseño de 18 libros de texto para el ciclo escolar 2021-2022, eso es lo que dice la convocatoria".

Crowley Rabatté dice que Arriaga habla de que se hará una entrega escalonada de los libros, y ella se pregunta qué va a pasar con los 14 millones de niños, "la gran pregunta aquí es ¿qué pasó con su proyecto?, ¿qué falló en su proyecto?, él dice que es la primera vez que lo hacen, pues se nota que es la primera vez que lo hacen, ¿cuántos errores se cometieron? Esos son los cuestionamientos ¿qué falló, qué fue lo que ocasionó que no se obtuviera el resultado que se tenía pensado?, ¿la capacidad de los maestros?, ¿que los maestros no entregaran las cosas?".

La estudiosa afirma que el propio Arriaga habla de la deserción de los maestros, él mismo dice que hay mucho, él se acusa y se justifica, "dice que hay quejas por todas partes y al final dice pues si tanto se quejan del proceso pues váyanse. Pero resulta que el proceso ya se acabó desde que se eligieron las unidades didácticas ganadoras".