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Arropan a CS al llegar a España

Mexicanos se congregaron para saludar a la presidenta

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Arropan a CS al llegar a España

Barcelona, España.- En un hecho que marca el regreso de un jefe de Estado mexicano a territorio español tras ocho años de ausencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó este viernes a Barcelona, donde fue recibida por la comunidad mexicana residente, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la que participará también el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

Decenas de mexicanos se congregaron para saludarla y expresar su respaldo, destacando el vínculo que mantienen con su país pese a la distancia.

La visita no sólo despertó entusiasmo, sino que también fue interpretada como un gesto de cercanía hacia la diáspora mexicana en Europa, particularmente con quienes se identifican con el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Previamente a su arribo a Barcelona, Sheinbaum hizo escala en el aeropuerto de Madrid, donde también fue abordada por connacionales que aprovecharon para tomarse fotos, saludarla y expresarle su apoyo en un ambiente espontáneo.

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Cuestionada por medios sobre el carácter de su visita, la Presidenta respondió brevemente que podría considerarse histórica. "Viva la paz siempre", afirmó Sheinbaum Pardo. 

Subrayó la postura de México a favor del diálogo, la cooperación internacional y la estabilidad global.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, durante su estancia, la presidenta Sheinbaum sostendrá encuentros con diversos líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Asimismo, la Mandataria mexicana tiene previsto reunirse nuevamente con Pedro Sánchez, además de participar en actividades académicas y tecnológicas, incluyendo una visita al Centro Nacional de Supercomputación.

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